Wie die Linkspartei vom Dilemma der Grünen profitieren will

Umweltaktivisten protestierten am Donnerstag vor der NRW-Parteizentrale der Grünen in Düsseldorf. Mittendrin: die Linkspartei.

Während sich Robert Habeck von den Protesten in Lützerath distanziert, erklärt sich die Linke zum "politischen Partner der Klimabewegung" - und erhebt höchst ambitionierte Forderungen.

Von Boris Herrmann, Berlin

Zu der an politischer Symbolik ohnehin nicht armen Geschichte um das Abbaggern von Lützerath gehört auch der Fall der Klimaaktivistin Kathrin Vogler. Vier Tage und drei Nächte lang hat sie zuletzt an der Abbruchkante campiert und sich den Räumungskommandos der Polizei entgegengestellt. Eine gelbe Warnweste wies sie dabei als "Parlamentarische Beobachter*in" aus. Vogler sitzt seit 2009 für die Linke im Bundestag und ist die Landessprecherin ihrer Partei in Nordrhein-Westfalen.