Von Boris Herrmann, Berlin

Nach der Rückzugsankündigung von Fraktionschefin Amira Mohamed Ali steuert die Linkspartei anscheinend unausweichlich auf einen Bruch zu. Mohamed Ali hatte am Sonntag angekündigt, bei der Wahl Anfang September nicht mehr für den Vorsitz der Linksfraktion im Bundestag zu kandidieren. Die ohnehin schon wahrscheinliche Spaltung der Partei ist damit noch einmal deutlich wahrscheinlicher geworden. Mohamed Ali, 43, wird parteiintern dem Flügel von Sahra Wagenknecht zugerechnet. Die ehemalige Fraktionschefin Wagenknecht will sich bis zum Jahresende entscheiden, ob sie aus der Linken austritt, um eine neue Partei zu gründen.

Für die Bundestagsfraktion mit ihren derzeit 39 Abgeordneten steht damit die Existenz auf dem Spiel. Falls Wagenknecht die Linke tatsächlich verlassen sollte und ihr mehr als zwei Abgeordnete folgen, würde sie ihren Status als Fraktion verlieren und wäre künftig nur noch als Gruppe im Parlament vertreten. Damit würden auch finanzielle Mittel und Einfluss der Linken im Bundestag schwinden. Nach den jüngsten Entwicklungen liegt der Verdacht nahe, dass sich auch die scheidende Fraktionschefin Amira Mohamed Ali den Abtrünnigen anschließen würde. Mit ihrer Rückzugserklärung scheinen jedenfalls auch die letzten Versuche hinfällig zu sein, den Wagenknecht-Flügel bei der anstehenden Neuwahl der Fraktionsspitze noch einmal einzubinden.

Unklar ist die Zukunft von Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch

Mohamed Alis Co-Fraktionschef Dietmar Bartsch lässt bislang offen, ob er selbst noch einmal für den Vorsitz antritt. Er werde seine Entscheidung demnächst bekannt geben, sagte er am Montag. Bartsch kündigte aber an, weiterhin für den Erhalt der Fraktion kämpfen zu wollen. Die Entscheidung Mohamed Alis sei für ihn nicht überraschend gekommen.

Tatsächlich hatte Amira Mohamed Ali seit Wochen über diesen Schritt nachgedacht und im vertrauten Kreis auch darüber gesprochen. Sie ist seit Längerem frustriert, wie in der Linken Debatten geführt werden: konsequent selbstzerstörerisch, wie sie findet. Zu ihrem Entschluss, sich vom Fraktionsvorsitz zurückzuziehen, dürfte aber auch der Umstand beigetragen haben, dass sie vermutlich gar nicht mehr gewählt worden wäre.

Seit Wagenknecht öffentlich mit einer Spaltung der Partei liebäugelt, haben sich die Kräfte verschoben bei den Linken - in Richtung der Isolation des Wagenknecht-Flügels.

In ihrer Rückzugserklärung hat Mohamed Ali das recht offen thematisiert. Den letzten Ausschlag für ihre Entscheidung habe der "einstimmige Beschluss" des Parteivorstandes vom 10. Juni gegeben, in dem es hieß, dass Wagenknecht in der Linken keine Zukunft mehr habe und mit anderen abwanderungswilligen Abgeordneten ihr Mandat niederlegen solle. "Die große Mehrheit der Landesvorstände" habe sich diesen Beschluss zu eigen gemacht, schreibt Mohamed Ali tatsachengemäß. Und das bedeutet eben, ihr Lager, das Wagenknecht-Lager, verkörpert in der Partei nur noch eine kleine Minderheit.

Noch entscheidender dürften aber die veränderten Kräfteverhältnisse in der Bundestagsfraktion gewesen sein. Diese Fraktion war über Jahre hinweg von einem strategischen Machtbündnis zwischen Wagenknechts Leuten und dem ostdeutschen Reformer-Lager des Co-Vorsitzenden Dietmar Bartsch geprägt. Es wurde weniger durch inhaltliche Überzeugungen zusammengehalten als durch gegenseitige Unterstützung bei der Postenvergabe. Nur so konnte Mohamed Ali 2019 überhaupt an die Fraktionsspitze gelangen. Dieses Bündnis ist nun aber gesprengt, denn im Gegensatz zu Mohamed Ali stellte sich Bartsch weitgehend hinter den Beschluss der Parteispitze um Janine Wissler und Martin Schirdewan, mit Wagenknecht zu brechen.

Sahra Wagenknecht selbst lässt nicht erkennen, dass sie an diesem Bruch noch einmal irgendwas ändern will. Ganz im Gegenteil. Die Linke sei auf dem Weg zu einer "bedeutungslosen Splitterpartei", sagte sie am Montag der ARD. Wagenknecht hatte sich vor rund vier Jahren vom Fraktionsvorsitz zurückgezogen, und zwar aus ähnlichen Gründen, die nun auch Mohamed Ali anführt: wegen des Umgangs in der Partei mit Wagenknecht.

Mohamed Ali, 43, zählte vielleicht nicht zu den bekanntesten Führungskräften im politischen Berlin, aber durchaus zu den interessanteren. Im Jahr 2019 war sie die erste Muslima, die es an die Spitze einer Bundestagsfraktion geschafft hat - dabei war sie erst vier Jahre zuvor in die Partei eingetreten. Zur ganzen Wahrheit dieser Blitzkarriere gehört jedoch, dass die Fraktionsvorsitzende Mohamed Ali stets nur bedingt als eine eigenständige politische Figur zu verstehen war, sondern eher als eine taktische Personalie des Wagenknecht-Flügels in der Fraktion - der Frau, nach der dieser Flügel benannt ist.