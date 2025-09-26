Fünf Jahre Haft für Hanna S. „Es gibt keine gute politische Gewalt“ 26. September 2025, 15:59 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

„Wir sind alle Antifa“: eine Solidaritätskundgebung für die Beschuldigte bei Beginn des Prozesses in München. (Foto: Thomas Vonier/dpa)

Die mutmaßliche Linksextremistin Hanna S. ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Sie soll 2023 in Budapest drei Rechtsextreme am „Tag der Ehre“ verprügelt haben. In seiner Urteilsbegründung wird der Richter grundsätzlich.

Von David Kulessa

