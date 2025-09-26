Martin Schirdewan ist eigens aus Brüssel angereist. Als einer von etwa 100 Unterstützern der angeklagten Hanna S. steht der Fraktionsvorsitzende der Linken im Europäischen Parlament am Freitagmittag in Stadelheim am Rande Münchens, um der ersten Urteilsverkündung im sogenannten Budapest-Komplex beizuwohnen. Dabei geht es um mehrere Angriffe auf Rechtsradikale in der ungarischen Hauptstadt im Februar 2023.
Fünf Jahre Haft für Hanna S.„Es gibt keine gute politische Gewalt“
Lesezeit: 4 Min.
Die mutmaßliche Linksextremistin Hanna S. ist zu fünf Jahren Haft verurteilt worden. Sie soll 2023 in Budapest drei Rechtsextreme am „Tag der Ehre“ verprügelt haben. In seiner Urteilsbegründung wird der Richter grundsätzlich.
Von David Kulessa
Prozess:Gute Gewalt, schlechte Gewalt
Hanna S. soll in Ungarn Rechtsextreme angegriffen haben, die Bundesanwaltschaft wertet das als versuchten Mord und fordert neun Jahre Haft. Es bleibt die Frage der Verhältnismäßigkeit – und ob linke und rechte Gewalt wirklich gleich geahndet werden?
