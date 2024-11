Johann G. gilt Staatsschützern als Kopf der linksradikalen „Hammerbande“ – so nennen die Ermittler die Gruppe, die immer wieder gezielt Jagd auf vermeintliche und tatsächliche Rechtsextreme gemacht und mehrere Menschen teils schwer verletzt haben soll. Lina E. wurde im November 2020 festgenommen. Ihr Lebensgefährte Johann G. dagegen tauchte unter, ebenso andere mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer der Gruppe.

Der Haftbefehl gegen Johann G. ist datiert auf 26. März 2021. Die Ermittler waren nach früheren Angaben des sächsischen Landeskriminalamtes „ziemlich sicher“, dass er auch an Attacken auf mutmaßliche Anhänger der rechtsextremen Szene in Ungarns Hauptstadt Budapest im Februar 2023 beteiligt war.

Bei der Festnahme handelt es sich nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur nicht um einen Zufallstreffer. Vielmehr waren ihm Fahnder schon eine Weile auf der Spur. Zeitweise suchten das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Sachsen nach mehr als einem Dutzend Personen aus diesem Kreis. Für Hinweise, die helfen, den 31 Jahre alten mutmaßlichen Anführer aufzuspüren, hatten die Fahnder zuletzt bis zu 10 000 Euro Belohnung ausgesetzt.

Das Oberlandesgericht Dresden hatte Lina E. im Mai 2023 wegen mehrerer Angriffe auf Rechtsextreme zu fünf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Trotzdem kam sie nach zweieinhalb Jahren in Untersuchungshaft zunächst frei. Der Haftbefehl wurde unter Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Reststrafe muss sie erst verbüßen, falls das Urteil rechtskräftig ist. Der Bundesgerichtshof will am 6. Februar in Karlsruhe zu den von sowohl E. als auch dem Generalbundesanwalt eingelegten Revisionen verhandeln.