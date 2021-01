Von Peter Burghardt, Hamburg

Die Geschichte der RAF führt auch in den Wald, vor allem in den deutschen Wald. Das ist schon länger bekannt, und manchmal hilft der Zufall. Ende Oktober 1982 stießen Pilzsammler im Dickicht bei Heusenstamm in Hessen auf ein Depot mit Waffen, Geld und gefälschten Pässen der Terrorgruppe Rote Armee Fraktion. Im November 1982 verhafteten Polizisten der Spezialeinheit GSG 9 dort die Terroristinnen Brigitte Mohnhaupt und Adelheid Schulz, als diese sich dem Versteck näherten. Fünf Tage danach ging an einem ähnlichen Erddepot im Sachsenwald östlich von Hamburg dann Christian Klar ins Netz, damals die Nummer eins auf der Fahndungsliste. Es war das Ende der sogenannten zweiten Generation der RAF.

Nun, im Januar 2021, entdeckten Forstarbeiter offenbar ebenfalls zufällig ein weiteres Lager, das offenbar Bezüge zur RAF hat. Am Samstag meldete das Landeskriminalamt Niedersachsen den "Fund eines Erdbunkers aus den Achtzigerjahren". Demnach fiel in der Gegend von Seevetal südlich der Hamburger Stadtgrenze "bei Baumschnittarbeiten" ein Kunststofffass im Unterholz auf, es folgte ein Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. In dem vergrabenen Behälter fanden sich Schriftstücke aus den Achtzigerjahren, anscheinend unbekannte Flüssigkeiten und Anleitungen für Bombenattentate. Spezialisten in Schutzanzügen prüften das Material, von dem keine Gefahr mehr ausgegangen sein soll. Kriminaltechniker des LKA sehen sich das alles nun genauer an.

Die Ausgrabung könnte das Depot Nummer 15 der Gruppe freigelegt haben

18 solcher Arsenale hatte die linksextreme Terrororganisation nach Ansicht von Experten in ihrer Ära angelegt, 14 davon waren bereits aufgespürt worden, das größte 1991 in der Nähe von Utrecht in den Niederlanden. Darin lag neben Waffen, Munition, Ausweisen, Skizzen und Landkarten auch das Original des Bekennerschreibens, das im April 1977 nach dem Mord an Generalbundesanwalt Siegfried Buback, seinem Fahrer und einem Begleiter verfasst worden war, wie viel später bekannt wurde. An Briefumschlägen wurde 2009 DNA von Verena Becker festgestellt, es folgte deren erneute Verurteilung.

Es sind Erinnerungen an jenes Trauma, das Deutscher Herbst genannt wird: die Verschleppung und Ermordung von Hanns Martin Schleyer, dem Arbeitgeberpräsidenten, die Entführung und Stürmung der Lufthansa-Maschine Landshut, der Suizid inhaftierter RAF-Anführer in der JVA Stammheim. In den Achtziger- und frühen Neunzigerjahren folgten dann weitere Attentate wie auf den Banker Alfred Herrhausen und den Treuhandchef Detlev Karsten Rohwedder.

Und jetzt? Könnte diese neueste Ausgrabung im Wald, also das mutmaßliche RAF-Depot Nummer 15, Spuren zum verbliebenen Rest der Terrorgruppe liefern, den letzten Vertretern ihrer dritten Generation?

Drei "RAF-Rentner" stehen unter Verdacht, sich mit Überfällen Geld zu besorgen

Aufgelöst hatte sich die RAF vor mehr als zwei Jahrzehnten, nach 28 Jahren. "Die Stadtguerilla in Form der RAF ist nun Geschichte", verkündete die Bande im April 1998 in einer Mitteilung. Doch in den vergangenen Jahren wurde bekannt, dass da zumindest immer noch ein Trio im Einsatz ist, wenn auch nicht als Terroristen, sondern als Kriminelle auf Raubzügen.

Es ist ein weiteres ungeklärtes und durchaus rätselhaftes Kapitel dieser langen Geschichte. Europaweit wird gefahndet nach Ernst Volker Staub, 66, Burkhard Garweg, 52, und Daniela Klette, 62. Sie gelten als verdächtig, am Sprengstoffanschlag 1993 auf das Gefängnis Weiterstadt beteiligt gewesen zu sein, und werden auch mit den Morden an Herrhausen und Rohwedder in Verbindung gebracht. Durch die Zeitungen geistern die drei mittlerweile als "RAF-Rentner", die mit Waffengewalt Barmittel für ihren Lebensunterhalt im Untergrund einsammeln.

Von 1999 bis 2016 sollen sie zwölf Überfälle in Norddeutschland begangen haben, unter anderem auf Geldtransporte in Stuhr bei Bremen, was misslang, und in Cremlingen bei Braunschweig, wo sie mehr als 600 000 Euro erbeuteten. Plakate des LKA zeigen, wie sich ihre Gesichter in drei Jahrzehnten verändert haben. Das niedersächsische LKA ließ Staub, Garweg und Klette mit Unterstützung des Bundeskriminalamts 2020 auf die Liste von Europe's Most Wanted von Europol setzen, auch in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY ungelöst" und in sozialen Netzwerken wurde um Mithilfe gebeten. Mehr als 200 Hinweise gingen ein, eine Belohnung von bis zu 80 000 Euro ist ausgesetzt.

Doch bislang bleibt die Fahndung nach diesem Überbleibsel der dritten Generation der einstigen RAF vergeblich. Auch der Inhalt des Plastikfasses aus dem Erdloch im Hamburger Süden scheint nicht weiterzuhelfen. Wegen des Alters der Gegenstände, so das LKA, gehe man davon, "dass sich daraus keine Hinweise auf den Aufenthalt der gesuchten Ex-RAF-Terroristen Ernst-Volker Staub, Burkhard Garweg und Daniela Klette ergeben werden." Auf Handzetteln des Landeskriminalamtes Niedersachsen mit Fotos und Beschreibungen von Staub, Garweg und Klette heißt es: "Dies könnten auch Ihre Nachbarn sein!"