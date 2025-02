Von Christian Zaschke, Berlin

Für das Gros der neuen Bundestagsabgeordneten der Linken steht nun erst einmal die Möbelberatung an. 51 der 64 Abgeordneten der Partei sind neu ins Parlament gewählt worden. Als sie am Dienstag erstmals zu einer Fraktionssitzung im Bundestag zusammentraten, war vor dem Saal für die Neuen ein Parcours aufgebaut: Sie erhielten ihre Ausweise, ihre Telefone, ihre Laptops, was man eben so braucht als Mitglied eines Parlaments. Und wenn nun der Einzug in die Büros ansteht, dann können sich die neuen Abgeordneten tatsächlich beraten lassen, für welches Mobiliar sie sich entscheiden sollten. Das gehört zum Service.