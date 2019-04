26. April 2019, 18:40 Uhr Linken-Abgeordneter Heikles Treffen mit Maduro

Ein Treffen des Linken-Bundestagsabgeordneten Andrej Hunko mit dem venezolanischen Staatschef Nicolás Maduro hat Empörung bei den Regierungsfraktionen in Berlin ausgelöst. Der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionschef Johann Wadephul nannte die Begegnung in Caracas "skandalös", der SPD-Außenpolitiker Nils Schmid bezeichnete sie als "peinlich". "Mit diesem Besuch schlägt Hunko der unterdrückten Bevölkerung Venezuelas ins Gesicht und macht sich zum politischen Handlanger Maduros", sagte Wadephul. Maduro befindet sich in einem Machtkampf mit Parlamentspräsident Juan Guaidó, der ihm Wahlfälschung vorwirft und sich im Januar zum Interimspräsidenten ernannt hat. In dieser Funktion wird Guaidó von der Bundesregierung anerkannt. Hunko schrieb auf Facebook, er habe bei dem Treffen "die Solidarität mit dem venezolanischen Volk gegenüber Wirtschaftssanktionen und Kriegsdrohungen zum Ausdruck gebracht". Zu seinen Gesprächspartnern in Caracas zählten aber auch Guaidó und andere Oppositionsvertreter.