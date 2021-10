Von Boris Herrmann, Berlin

In der Analyse ihrer Wahlschlappe ist die Linkspartei schon recht weit. Parteichefin Janine Wissler spricht von einem "Desaster", ihre Co-Vorsitzende Susanne Hennig-Wellsow von einer "extrem prekären Situation". Bei der Frage allerdings, welche Konsequenzen sich daraus ergeben, steht die Linke noch ganz am Anfang. Es wird zwar allenthalben betont, dass jetzt "kein Stein auf dem anderen" bleiben dürfe, offenbar gibt es im Parteivorstand aber noch keinen Konsens darüber, welches Steinchen nun zuerst bewegt werden soll.

Am Wochenende hat sich der 44-köpfige Bundesvorstand zum ersten Mal in Präsenz getroffen. Wohlgemerkt: Nicht zum ersten Mal seit dem Desaster vom vergangenen Sonntag, sondern zum ersten Mal überhaupt. Er wurde in dieser Zusammensetzung ja erst Ende Februar gewählt, zuvor hatte die Linke ihren Parteitag pandemiebedingt mehrfach verschieben müssen. Und diese Corona-Verspätung machen nun auch die beiden Parteivorsitzenden als mildernde Umstände in eigener Sache geltend. Sie hätten schlichtweg zu wenig Zeit gehabt, um den Absturz abzuwenden, argumentieren sie. Wissler sagte nach der Vorstandssitzung in Berlin, die Probleme ihrer Partei seien nicht damit zu lösen, dass man jetzt "zwei bis acht Menschen" austausche. Hennig-Wellsows Selbstkritik klang so: "Wir hätten darauf drängen sollen, schon ein Jahr früher in den Parteivorsitz zu kommen."

Die Linke war bei der Bundestagswahl an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert und sitzt nur deshalb noch im Bundestag, weil sie drei Direktmandate gewann. Im Vorstand ist man sich angeblich einig, dass es jetzt darum gehen muss, die Fehler "inhaltlich schonungslos", aber "solidarisch" aufzuarbeiten. In der Kunst der solidarischen Fehleranalyse gilt die Linkspartei bislang jedoch nicht als stilprägend.

Und sie wird wohl spätestens Ende Oktober auf eine harte Probe gestellt, wenn die neue Fraktionsspitze gewählt werden soll. Die aktuellen Vorsitzenden, Amira Mohamed Ali und Dietmar Bartsch, machen bislang keine Anstalten, ihren Platz freiwillig zu räumen. Im Parteivorstand gibt es aber gewichtige Stimmen, die genau das fordern. Der Plan, jetzt bloß keine Personaldebatte aufkommen zu lassen, klingt da so vernünftig wie utopisch.

Gysi beklagt fehlende Selbstkritik

Gregor Gysi, einer der drei Direktmandatsgewinner, ohne die es die Linksfraktion nicht mehr gäbe, bemängelt schon die fehlende Fähigkeit zur Selbstkritik, während Sahra Wagenknecht, die als Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen nicht einmal die Vier-Prozent-Hürde schaffte, weiterhin alle kritisiert außer sich selbst. Dabei ließ sie sich weder am Wahlabend bei den Genossen blicken noch in der ersten Fraktionssitzung.

Woran es liegt, dass die Linke so schwächelt? Wissler sagte, zu oft sei man nicht vielfältig, sondern vielstimmig gewesen. "Wir sind der Auffassung, die Kakofonie ist es am Ende", sagt auch Hennig-Wellsow. Ein Gegenmittel scheinen die beiden Parteichefinnen aber auch noch nicht gefunden zu haben.