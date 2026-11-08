Die Berliner Linken-Politikerin Vanessa Emde hat sich geweigert, der Aufforderung ihres Parteivorstands zum Mandatsverzicht zu folgen. „Selbstverständlich werde ich mein Mandat weiter ausüben!“, erklärt sie in einer Pressemitteilung. Die Rückzugsforderung des Landesvorstands weist sie entschieden zurück. „Demokratisch erlangte Mandate sind kein Verhandlungsgegenstand“, so Emde.

Bei der Berliner Wahl gewann Emde im September ein Direktmandat im Wahlkreis Neukölln und somit einen Platz im Abgeordnetenhaus – doch ihre politische Linie führt seit Wochen zu Diskussionen.

Ihr wird unter anderem vorgeworfen, das Existenzrecht Israels zu bestreiten. Am 13. Oktober unterschrieb Emde eine Erklärung gegen Antisemitismus. Anschließend distanzierte sie sich in einem Instagram-Video davon. Auf einer Kundgebung gegen ihre Parteiführung am Rande eines Linken-Parteitags solidarisierte sie sich kürzlich mit einem propalästinensischen Aktivisten. Laut dem Verein democ, der sich mit demokratiefeindlichen Bewegungen beschäftigt, engagiert sich dieser für die Terrorgruppe Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP).

„Dafür wurde ich gewählt und dafür setze ich mich ein.“

Die Führung der Berliner Linken forderte Emde am Freitag auf, ihr Mandat zurückzugeben. Als Grund nennt sie die Verweigerung gemeinsamer Arbeit. „Wir vertrauen ihr nicht mehr“, erklärten die Landesvorsitzenden Kerstin Wolter und Maximilian Schirmer nach einer Vorstandssitzung.

Emde plant nicht von ihrer Linie abzuweichen: „Die Repression, Einschüchterung und rassistische Polizeigewalt müssen enden und Meinungs-, Versammlungs- und Kunstfreiheit in Berlin geschützt werden. Dafür wurde ich gewählt und dafür setze ich mich ein“, erklärt Emde.

Sie beruft sich dabei auf die Parteibeschlüsse. „Offensichtlich tue ich dies auf Grundlage unserer geltenden Parteibeschlüsse und den Mandatsträgervereinbarungen der Partei.“ Der Parteitagsbeschluss zur Jerusalemer Erklärung (JDA) und der Beschluss, die „israelischen Verbrechen“ an den Palästinensern als Genozid zu bezeichnen und zu verurteilen, bilden eine ausdrückliche Grundlage ihres politischen Handelns „und werden es auch in Zukunft tun“.