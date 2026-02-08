Man erreicht Bodo Ramelow im Auto. Hinter ihm liegen aufreibende Monate. Er ist zum Symbol geworden für einen Streit in der Linken, der seit dem Hamas-Überfall auf Israel und dem Krieg in Gaza mit neuer Vehemenz geführt wird: die Haltung zum Nahostkonflikt, die Grenze zwischen Kritik an der israelischen Regierung und Antisemitismus.
Die Linke und der NahostkonfliktWie der Israelhass junger Linker der Partei Probleme bereitet
Die Linke wächst rasant, selbst bei den Landtagswahlen im Westen könnte sie erfolgreich sein. Doch vor allem die Jungen tragen einen alten Streit in die Partei: die Haltung zu Israel – und zu antisemitischen Tendenzen eigener Mitglieder.
Von Tim Frehler und Valerie Höhne, Berlin
