Immer weniger Menschen in Deutschland werden nach Tarif bezahlt. Die Linksfraktion im Bundestag will das ändern - und nimmt die Arbeitgeberverbände ins Visier.

Von Benedikt Peters

Arbeitnehmern, die unter dem Schutz eines Tarifvertrags arbeiten, geht es statistisch gesehen besser. Sie sind mit ihrem Arbeitsplatz zufriedener, haben eine bessere Altersvorsorge und verdienen mehr Geld, das haben Studien immer wieder bestätigt. Doch die Zahl der Menschen, die in Deutschland nach Tarif bezahlt werden, geht seit vielen Jahren zurück. Arbeiteten 1998 noch fast 70 Prozent der Arbeitnehmer in Betrieben mit Branchentarifvertrag, sind es 25 Jahre später nur noch 43 Prozent, Tendenz fallend. Und das in einer Zeit, in der qualifizierte Arbeitskräfte in nahezu allen Bereichen händeringend gesucht werden.