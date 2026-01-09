So war das nicht geplant: Eigentlich hatte die Linke an diesem Freitag nach Bad Saarow geladen, um die Ergebnisse ihrer Fraktionsklausur vorzustellen. In ein Wellnesshotel am Brandenburger Scharmützelsee hatten sich die Bundestagsabgeordneten zurückgezogen, um strategische Fragen zu diskutieren. Sturmtief Elli zwang sie allerdings dazu, früher nach Berlin zurückzukehren. Und so bauten sich Heidi Reichinnek und Sören Pellmann, die beiden Fraktionschefs, und Jan van Aken, der Parteichef, am Freitag vor der roten Aufstellwand der Linken im Bundestag auf und nicht vor einer verschneiten Seelandschaft.