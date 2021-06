Die Linke im Saarland:Der Sonnenkönig und sein Tollhaus

Von Boris Herrmann, Berlin

Die Wahl, auf die am Sonntag fast alle Augen gerichtet sind, findet in Sachsen-Anhalt statt. Die Linke ist dort auf ein gutes Ergebnis angewiesen, schon allein, um ihrem verdrießlichen Bundestrend etwas auf die Sprünge zu helfen. Es ist aber davon auszugehen, dass führende Linkspolitiker am Sonntag auch mit einem Auge ins Saarland schielen werden. Dort findet die Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl statt. Klingt nach einer Formalie. Was aber tatsächlich geschieht, ist mit dem Wort Schlammschlacht noch milde umschrieben. Die Linke führt einen Wahlkampf gegen sich selbst.