Sollte Luigi Pantisano in absehbarer Zeit keine Lust mehr haben auf seinen neuen Job als Vorsitzender der Linkspartei, wird eine späte Karriere als Schauspieler eher nicht infrage kommen. Soeben war er mit dem miserablen Ergebnis von 53,4 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt worden, obwohl er keine Gegenkandidaten hatte, und er versuchte, das strahlende Lächeln eines Sonnenkönigs zu lächeln. Doch er wusste, was das Ergebnis bedeutete, und so sehr er sich auch um einen heiteren Ausdruck mühte – man sah es ihm an. Als Pantisanos Co-Parteichefin Ines Schwerdtner, die ebenfalls gerade gewählt worden war, ihn lange an sich drückte, schien das fast eine therapeutische Umarmung zu sein. Schwerdtner war auf 85,7 Prozent der Stimmen gekommen.
Linken-Parteitag in Potsdam„Verdammt nochmal, wir sind das Bollwerk“
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Einen ihrer beiden neuen Vorsitzenden wählt die Linke mit nur 53 Prozent, und auch in vielen anderen Fragen ist die Partei gespalten. Doch der Vorstand versucht, alle Differenzen durch weitgehende Kompromisse zu übertünchen.
Von Valerie Höhne und Christian Zaschke, Potsdam
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