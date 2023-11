Janine Wissler, Vorsitzende der Linken, auf dem Parteitag in Augsburg: "Wir sind zurück", ruft sie in den Saal hinein.

Beim Parteitag in Augsburg ruft die Linke den Neuanfang aus. Doch gar kein Wort über Sahra Wagenknecht verlieren, nicht mal ein wenig lästern - das ist gar nicht so einfach.

Von Boris Herrmann und Angelika Slavik, Augsburg

Knapp 1000 Menschen haben sich am Wochenende zum Linken-Parteitag in Augsburg versammelt. Aber die Person, um die es hier erstaunlich oft geht, ist gar nicht anwesend. Es ist eine Person der Vergangenheit, die in der linken Gegenwart immer noch eine wichtige Rolle spielt.