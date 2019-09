Der Weihnachtsbaum glitzerte mit roten Kugeln, und er blieb am Ende stehen, auch wenn der Name der Band anderes versprach. Dennoch wurde es eine Weihnachtsfeier, wie die Linke von Erkner in Brandenburg, gleich östlich von Berlin, sie noch nicht gesehen hatte. "Wir sind Abbruch aus Gosen, und wir leben, wie wir aussehen", kündigten die Punks an, und sie machten eine Stunde den Lärm, für den eine Punkband nun mal da ist. Die Jungs trugen ihr "Schräge-Vögel-Outfit", so schildert es Franziska Schneider. Die junge Linke hatte die Band zum Weihnachtsfest ihrer Partei eingeladen. Sie stellte sich vor, dass dann mal Junge reinschauen.

