Die Linke will nach ihrer schweren Wahlniederlage in dieser Legislaturperiode im Bundestag nach den Worten von Fraktionschef Dietmar Bartsch als "kämpferische Opposition" für soziale Themen eintreten. Bartsch bezeichnete die Rolle seiner Partei im Parlament am Freitag nach einer zweitägigen Klausurtagung als "soziale Opposition". Bei der Klausur hatten die Abgeordneten zuvor ihren Kurs für die parlamentarische Arbeit der kommenden Jahre bestimmt und in einem Positionspapier festgehalten. Man hoffe so, wieder auf die "Erfolgsspur" zu kommen.