Die Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Mohamed Ali, will bei der nächsten Vorstandswahl nicht mehr antreten.

Von Boris Herrmann, Berlin

Als Nachfolgerin von Sahra Wagenknecht steht Amira Mohamed Ali, 43, seit 2019 gemeinsam mit Dietmar Bartsch an der Spitze der Linksfraktion im Bundestag. Per Videoschalte aus ihrer Heimatstadt Oldenburg erklärt sie, warum sie diesen Job nicht weitermachen will.