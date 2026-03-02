Zum Hauptinhalt springen

Landtagswahl am 22. MärzSchafft es die Linke im ländlichen Rheinland-Pfalz in den Landtag?

Lesezeit: 4 Min.

Rebecca Ruppert, 37,  ist seit 2024 Landesvorsitzende der Linken in Rheinland-Pfalz. Trotzdem dürften die meisten Menschen im Land ihren  Namen noch nie gehört haben. (Foto: Andreas Arnold/dpa)

„Heidi zieht“: Die Linke könnte erstmals in den Mainzer Landtag kommen – die CDU warnt schon vor einer rot-rot-grünen Koalition. Doch reicht der Rückenwind aus Berlin für die Partei wirklich so weit?  Besuch beim Haustürwahlkampf.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Mainz

Ein bisschen sieht es so aus, als seien sie selbst überrascht von ihrem Erfolg, in der Landesgeschäftsstelle der Linken in Mainz. An den Wänden stapeln sich Kartons mit Flyern, auf dem Tisch stehen Kochtöpfe, aus denen die Wahlkämpfer bei einer Bustour in der vergangenen Woche Linsen-Daal geschöpft haben. Im Büro nebenan liegen noch einige Wahlplakate auf dem Boden, sie zeigen Spitzenkandidatin Rebecca Ruppert neben der Linke-Fraktionsvorsitzenden aus dem Bundestag, Heidi Reichinnek. „Die Hoffnung organisieren“, steht darauf. Und Hoffnung, die haben sie hier.

