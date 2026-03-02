Ein bisschen sieht es so aus, als seien sie selbst überrascht von ihrem Erfolg, in der Landesgeschäftsstelle der Linken in Mainz. An den Wänden stapeln sich Kartons mit Flyern, auf dem Tisch stehen Kochtöpfe, aus denen die Wahlkämpfer bei einer Bustour in der vergangenen Woche Linsen-Daal geschöpft haben. Im Büro nebenan liegen noch einige Wahlplakate auf dem Boden, sie zeigen Spitzenkandidatin Rebecca Ruppert neben der Linke-Fraktionsvorsitzenden aus dem Bundestag, Heidi Reichinnek. „Die Hoffnung organisieren“, steht darauf. Und Hoffnung, die haben sie hier.