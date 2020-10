Von Boris Herrmann, Berlin

Für den Parteitag der Linken Ende Oktober in Erfurt gab es zunächst eine dreigleisige Planung, die inzwischen aber nur noch zweigleisig ist. Seit Montagabend steht fest, dass aus Plan A definitiv nichts mehr wird. Dieser Plan sah einen Parteitag im herkömmlichen Sinne vor, eine dreitägige Veranstaltung, bei der die anstehenden Vorstandswahlen mit Reden, Grußworten, Debatten und sicherlich auch dem ein oder anderen Streit garniert worden wären. "Wir Linken müssen ja auch diskutieren", sagt einer, der das schon öfter mitgemacht hat.

Wer diesmal diskutieren will, wird sich sehr beeilen müssen. Am Montag verständigte sich der Parteivorstand mit den Fraktions- und Landesvorsitzenden nach SZ-Informationen darauf, dass die Linke wegen steigenden Infektionszahlen Plan B aktivieren wird: Alles auf einen Tag, alles auf die Wahlen verkürzen!

Mit einem ähnlichen Abspeck-Konzept versucht auch die CDU, ihren für Anfang Dezember angesetzten Parteitag zu retten, um endlich ihre neuen Vorsitzenden wählen zu können. Bei der Linken scheidet das Führungsduo Katja Kipping und Bernd Riexinger nach acht Jahren aus dem Amt. Für ihre Nachfolge gibt es bislang nur zwei Kandidatinnen, Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow. Die Bewerbungen der hessischen und der thüringischen Landespolitikerinnen lösten in der Partei ein so positives Echo aus, dass sich offenbar keiner der potenziellen Gegenkandidaten mehr traute. Darüber hinaus müssen allerdings weitere 42 Vorstandsposten neu besetzt werden und alle Bewerber haben satzungsgemäß drei Minuten Redezeit. Ganz so schnell wird das also nicht zu machen sein. Und es gilt ohnehin nur für den Fall, dass die zweite Corona-Welle bis Ende kommender Woche nicht doch noch Plan C auslöst: Alles absagen.

Dann hätten wir ein echtes Problem, heißt es in der Partei. Weil das Parteigesetz keine digitalen Vorstandswahlen erlaubt, müsste die Linke dann wohl mit Kipping und Riexinger geschäftsführend ins Bundestagswahljahr 2021 gehen, obwohl sich schon (fast) alle auf die designierte weibliche Doppelspitze freuen. Wie das funktionieren soll, mag sich noch niemand ausmalen.

Ursprünglich hätte der Parteitag im Juni stattfinden sollen, war dann aber wegen Corona verschoben worden. Ob er noch einmal abgesagt werden muss, entscheidet auch die thüringische Landesregierung. Ein bisschen Glück braucht man halt auch mal in solch einer Extremsituation - in Erfurt regiert der Linke Bodo Ramelow.