Linke in Hessen

Bei der Linkspartei in Hessen soll es jahrelang sexuelle Übergriffe gegeben haben. Einem Bericht des Spiegel zufolge weisen E-Mails, Chats, Fotos sowie eidesstattliche Versicherungen Betroffener auf "mutmaßliche Grenzüberschreitungen, Machtmissbrauch und eine toxische Machokultur" hin. Demnach soll "ein einflussreiches Mitglied der Wiesbadener Linkspartei" Fotos und Videos einer minderjährigen Frau in sexuellen Posen aufgenommen haben. Der geschäftsführende Landesvorstand erklärte am Freitag: "Wir nehmen die aufgeworfenen Anschuldigungen sehr ernst und haben, seit wir ab Ende November 2021 davon Kenntnis erlangt haben, begonnen, diese auf allen Ebenen aufzuarbeiten."