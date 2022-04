Der Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen habe "eklatante Defizite" in der Partei offengelegt. Erneuerung brauche neue Gesichter.

Von Philipp Saul

Susanne Hennig-Wellsow tritt als Vorsitzende der Linkspartei zurück. Das teilte sie in einer persönlichen Erklärung mit. Die 44-Jährige führte die Linke gemeinsam mit Janine Wissler seit Ende Februar 2021.

Nach einem schwachen Abschneiden bei der Bundestagswahl wird die Linkspartei derzeit von einem Sexismus-Skandal erschüttert. Im hessischen Landesverband soll es jahrelang zu sexuellen Übergriffen gekommen sein. "Die vergangenen Monate waren eine der schwierigsten Phasen in der Geschichte unserer Partei", schrieb Hennig-Wellsow, "Erneuerung ist umso mehr nötig, und diese Erneuerung braucht neue Gesichter, um glaubwürdig zu sein."

Der Umgang mit Sexismus in den eigenen Reihen habe "eklatante Defizite" in der Partei offengelegt. Sie entschuldige sich bei den Betroffenen und unterstütze alle Anstrengungen, die jetzt nötig seien, um aus der Linken "eine Partei zu machen, in der Sexismus keinen Platz hat". Die Sexismus-Vorwürfe sollen an diesem Mittwochabend auch Thema bei einer Krisensitzung Linkenvorstands sein. In Parteikreisen wurde vorab jedoch nicht mit personellen Konsequenzen in der Bundespartei gerechnet; weder bei Hennig-Wellsow noch bei Wissler, die den hessischen Landesverband jahrelang anführte. Der Rücktritt kommt deshalb überraschend.

Hennig-Wellsow: "Wir haben Vertrauen enttäuscht"

In ihrer Erklärung führte Hennig-Wellsow auch das enttäuschende Ergebnis bei der Bundestagswahl an. Damals war die Linke gerade so wieder in den Bundestag eingezogen und hat sich seitdem nicht wieder von den schlechten Beliebtheitswerten erholt. "Wir haben zu wenig von dem geliefert, was wir versprochen haben. Ein wirklicher Neuanfang ist ausgeblieben. Eine Entschuldigung ist fällig, eine Entschuldigung bei unseren Wählerinnen und Wählern, deren Hoffnungen und Erwartungen wir enttäuscht haben."

Seit Jahren wisse sie, dass "eine programmatische, strategische und kulturelle Erneuerung" der Partei nötig sei". Auf diesem Weg sei man aber bisher "nicht so weit gekommen, wie es meiner Ansicht nach nötig wäre", schrieb Hennig-Wellsow. "Wir haben Vertrauen enttäuscht."

Hennig-Wellsow und Wissler folgten Anfang 2021 auf Katja Kipping und Bernd Riexinger, die nach neun Jahren auf eine weitere Amtszeit als Parteivorsitzende verzichtet hatten. Bevor sie im vergangenen Jahr in den Bundestag gewählt wurde, war Hennig-Wellsow 17 Jahre lang Abgeordnete im Thüringer Landtag, seit 2014 auch als Fraktionsvorsitzende. In diesem Amt erlangte Hennig-Wellsow bundesweite Bekanntheit, als sie im Februar 2020 dem damals mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählten FDP-Politiker Thomas Kemmerich einen Blumenstrauß vor die Füße warf.

In ihrer Rücktrittserklärung schrieb sie nun, ihre private Lebenssituation mit einem acht Jahre alten Sohne erlaube es nicht, "mit der Kraft und der Zeit für meine Partei da zu sein, wie es in der gegenwärtigen Lage nötig ist". In ihrem Statement kündigte sie an, in der Linkspartei, ihrem thüringischen Landesverband und im Bundestag weiterarbeiten zu wollen. Sie werde die künftige Parteispitze unterstützen.