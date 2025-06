Die Linke platzt fast vor Energie, die Grünen mühen sich an vielen Fronten ab. Über Rivalitäten in der demokratischen Opposition und die Suche nach der richtigen Strategie.

Von Markus Balser und Christian Zaschke, Berlin

Aus Sicht der Linken ist es fast schade, dass der Bundestag in knapp einem Monat in die Sommerpause geht. So wie es in der Partei gerade läuft, wäre es ein Sommer des Vergnügens geworden, zumindest was die innerparteiliche Stimmung angeht. Die Weltlage gibt wenig Anlass zur Freude, das ist klar, sie gibt vielerorts sogar Anlass zu tiefster Sorge. Aber wenn sie sich ganz kurz die Freiheit nähmen, nur nach innen zu schauen, nur auf sich, dann könnten sie bei den Linken sagen: Das Wunder geht immer weiter.