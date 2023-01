Mit mehreren Veranstaltungen ist am Sonntag in Berlin an den Jahrestag der Ermordung von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht erinnert worden. An einer Demonstration zum Zentralfriedhof Berlin-Friedrichsfelde hätten sich 4000 Menschen beteiligt, teilte die Polizei mit. Unter anderem Dietmar Bartsch (links), Gesine Loetzsch und die beiden Parteichefs Martin Schirdewan und Janine Wissler (nicht im Bild, ) legten Nelken an dem Gedenkstein in der Gedenkstätte der Sozialisten nieder. Als politische Demonstration findet die Liebknecht-Luxemburg-Demonstration auch nach dem Mauerfall alljährlich zum Gedenken an die am 15. Januar 1919 in Berlin durch Freikorpssoldaten ermordeten KPD-Mitgründer Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht statt. Auch am Denkmal an der Lichtensteinbrücke, wo Luxemburgs Leichnam in den Landwehrkanal geworfen wurde, fand eine Gedenkveranstaltung statt.