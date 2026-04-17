Eigentlich ist das Timing denkbar schlecht. Die Eltern von Luigi Pantisano sind gerade zu Besuch im Deutschen Bundestag. Mal sehen, wo der Sohn sich den ganzen Tag aufhält. Der Linken-Abgeordnete würde eigentlich gern ein paar Stunden mit ihnen verbringen, ihnen alles zeigen. Doch seitdem er angekündigt hat, die Nachfolge von Jan van Aken als Linken-Chef antreten zu wollen, ist an eine entspannte Führung durch den Bundestag nicht mehr zu denken. Pantisano muss jetzt Interviews geben, eins nach dem anderen.
Luigi PantisanoDas ist der Mann, der die Linke anführen will
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Luigi Pantisano ist Gastarbeiterkind, Stadtplaner und Verkehrspolitiker. Jetzt kandidiert er für den Co-Vorsitz der Linken. Was ihn antreibt – und wie er die Partei verändern möchte.
Von Valerie Höhne und Vivien Timmler, Berlin
Berlin:Schämt euch
Vor eineinhalb Jahren wurde die Grünen-Politikerin Gülşah Bayar überfallen, erpresst und vergewaltigt. Jetzt will sie zurück in die Politik, in die Öffentlichkeit, ins Leben. Selbstbestimmt. Und merkt, wie schwer es ist.
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