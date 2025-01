Von Christian Zaschke

Wenn doch nur die Bundestagswahl wie geplant im September stattfände, glauben viele Mitglieder der Linken, dann hätte die Partei so viel bessere Chancen darauf, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. Wieder und wieder war das am Samstag auf dem außerordentlichen Parteitag in Berlin zu hören, sogar vom Hauptredner selbst: „Wir hätten die Zeit gebraucht bis September“, sagte Gregor Gysi, der mittlerweile 77 Jahre alte Grandseigneur der Partei. Der Grund für diese Annahme ist, dass die Linke zu spüren glaubt, wie ihr allmählich eine Brise in die Segel weht, und die Mitglieder haben das Gefühl, dass sich diese Brise zu einem veritablen Schiebewind auswachsen könnte. Wenn, ja wenn nur mehr Zeit wäre.