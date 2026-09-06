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Landtagswahl in Sachsen-AnhaltDas BSW flirtet mit der AfD

Lesezeit: 3 Min.

Die BSW-Landesvorsitzende Claudia Wittig (li.) und die AfD-Bundeschefin Alice Weidel geben sich im TV-Interview betont harmonisch.
Die BSW-Landesvorsitzende Claudia Wittig (li.) und die AfD-Bundeschefin Alice Weidel geben sich im TV-Interview betont harmonisch.
Annegret Hilse/REUTERS

Die Partei von Sahra Wagenknecht kann sich eine Zusammenarbeit vorstellen, bangt aber um den Einzug in den Landtag in Sachsen-Anhalt. Die Linken haben ganz andere Pläne.

Von Christian Zaschke, Berlin

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An der Linken würde es nicht scheitern. Das hat Co-Parteichef Luigi Pantisano am Sonntagabend in Berlin noch einmal deutlich gemacht, als er das nach den guten Umfragewerten überraschend schlechte Abschneiden seiner Partei in Sachsen-Anhalt kommentierte. Auf rund neun Prozent der Stimmen kommt die Linke, prognostiziert waren durchweg zweistellige Werte. Pantisano sagte, Priorität habe für seine Partei weiterhin, die AfD an der Regierung zu verhindern. Das habe man auch im Wahlkampf immer wieder deutlich gesagt. Was das in der Praxis bedeute, darüber müsse nun in den Gremien beraten werden.

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