An der Linken würde es nicht scheitern. Das hat Co-Parteichef Luigi Pantisano am Sonntagabend in Berlin noch einmal deutlich gemacht, als er das nach den guten Umfragewerten überraschend schlechte Abschneiden seiner Partei in Sachsen-Anhalt kommentierte. Auf rund neun Prozent der Stimmen kommt die Linke, prognostiziert waren durchweg zweistellige Werte. Pantisano sagte, Priorität habe für seine Partei weiterhin, die AfD an der Regierung zu verhindern. Das habe man auch im Wahlkampf immer wieder deutlich gesagt. Was das in der Praxis bedeute, darüber müsse nun in den Gremien beraten werden.