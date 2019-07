22. Juli 2019, 13:13 Uhr Berlin Linken-Parteizentrale wegen Bombendrohung geräumt

Ein Streifenwagen steht vor dem Karl-Liebknecht-Haus, der Parteizentrale der Linken in Berlin.

Die Partei vermutet den Absender der E-Mail im rechtsextremistischen Milieu. Mittlerweile ist die Sperrung des Gebäudes wieder aufgehoben worden.

Die Parteizentrale der Linken in Berlin ist am Montag wegen einer Bombendrohung geräumt worden. Eine Sprecherin der Bundespartei sagte, es sei eine entsprechende Droh-Mail eingangen. Die Partei vermutet den Absender wegen des Wortlauts im rechtsextremistischen Lager. Das Schreiben sei mit "Combat 18" unterzeichnet gewesen, heißt es aus der Partei. Combat 18 gilt als militante neonazistische Organisation, die als bewaffneter Arm des Netzwerks "Blood and Honour" gesehen wird.

Mittlerweile ist die Sperrung des Gebäudes allerdings wieder aufgehoben worden. Wie eine Polizeisprecherin sagte, sei das Schreiben geprüft, eine Ernsthaftigkeit aber verneint worden. Der polizeiliche Staatsschutz habe die Ermittlungen übernommen. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung einer Straftat sei eingeleitet worden.

Die Polizei habe die Drohung zunächst sehr ernst genommen, sagte die Sprecherin. Am Vormittag hätten daher alle Mitarbeiter der Partei das Haus in Berlin-Mitte verlassen müssen. Vor dem Eingangsbereich des Gebäudes errichtete die Polizei einen kleinen Sperrkreis.

Eine ursprünglich für 13 Uhr geplante Pressekonferenz mit der stellvertretenden Parteichefin Martina Renner wurde abgesagt.