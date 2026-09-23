Die Linke will mit SPD und Grünen über eine Koalition reden. Doch es wächst die Sorge vor einer Unterwanderung durch Terror-Unterstützer und Clans – und vor einem Abfluss geheimer Informationen.

Was sich da in der Hauptstadt anbahnt? Ein Geheimnis war das schon lange nicht mehr. „Überwachungsbefugnisse von Polizei … wollen wir beschränken“, heißt es in dem mehr als 300 Seiten langen öffentlichen Wahlprogramm der Berliner Linken. Die polizeiliche Arbeit müsse, wo immer möglich, „durch Soziale Arbeit ersetzt oder zumindest ergänzt werden“. Den Verfassungsschutz will die Linke auflösen und durch eine „alternative, selbständige Institution außerhalb der Senatsverwaltung für Inneres“ ersetzen. V-Leute? Werden auch abgeschafft.