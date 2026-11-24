Die wegen ihrer Israelkritischen Aussagen und ihres Umgangs mit der eigenen Partei in Ungnade gefallene Berliner Linken-Abgeordnete Vanessa Emde wird aus der Fraktion ausgeschlossen. Damit ist vorerst auch ein Scheitern der Koalitionsgespräche von Linken, Grünen und SPD abgewendet worden. Nach mehrstündiger Debatte stimmten am Dienstag bei einer Sondersitzung im Berliner Abgeordnetenhaus 33 Abgeordnete für den Rauswurf, sechs dagegen, zudem gab es vier Enthaltungen, eine Person fehlte.

Emde verließ durch einen Nebenausgang den Saal und wurde von ihren dort versammelten Anhängern gefeiert. Der Streit um die Abgeordnete Vanessa Emde überschattet seit Wochen die Koalitionsgespräche zwischen Linkspartei, Grünen und SPD. Um Emde aus der Fraktion zu werfen, war bei der geheimen Abstimmung eine Zustimmung von zwei Dritteln der 44 Linken-Abgeordneten notwendig, mindestens 30 Abgeordneten also.

Der Ausschlussantrag war von den Fraktionsvorsitzenden Elif Eralp und Tobias Schulze vor einer Woche gestellt worden, mit der Begründung, dass es mit Emde keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr gebe. Angesichts des Vertrauensverlusts und des Schadens, den die Fraktion genommen habe, bleibe nur der Ausschluss. Zudem hatten Grüne und SPD es de facto zur Bedingung gemacht, dass es zur Trennung von Emde kommt, wenn es eine rot-grün-rote Koalition in Berlin geben soll.

Die SPD hatte gedroht: „Dann werden wir keine Koalition haben.“

Der Berliner SPD-Landes- und Fraktionschef Steffen Krach hatte Ende Oktober in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ für den Fall eines Verbleibs von Emde in der Linken-Fraktion betont: „Dann werden wir keine Koalition haben.“ Auch die Grünen-Bundeschefin Franziska Brantner hatte im Vorfeld zu dem Ausschlussverfahren der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt: „Wenn das scheitert, kann ich allen nur abraten, in eine Regierung mit einer politischen Führung zu gehen, die in der eigenen Fraktion keine Macht hat.“

In der Linkspartei wiederum stieß das bitter auf, es wurde als unbotmäßige Einmischung von Wahlverlierern empfunden. Emde hatte bei den Abgeordnetenhauswahl am 20. September mit einem Ergebnis von 46,2 Prozent das Direktmandat in ihrem Wahlkreis in Neukölln gewonnen, sie hatte besonders die Solidarität mit den Palästinensern zum Thema gemacht. Emde hat sich nach Auffassung Ihrer Kritiker gegen das Existenzrechts Israel gewendet, als Beleg wird folgende Aussage von ihr angeführt: „Es gibt kein Existenzrecht für Staaten. Menschen haben ein Recht zu existieren.“ Ihre Wahl in das Abgeordnetenhaus hatte sie als „Geländegewinn gegen die Staatsräson“, bezeichnet – für die Bundesregierung gilt die Sicherheit Israels als Teil der deutschen Staatsräson.

Nähe zu Hamas-Sympathisanten

Zudem wird Emde eine Nähe zu Hamas-Unterstützern vorgeworfen, und beim Parteitag der Linkspartei, der über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entschied, demonstrierte sie vor der Halle gegen den Kurs ihrer Parteiführung. Dabei solidarisierte sie sich mit dem propalästinensischen Aktivisten Ibrahim Ibrahim, den sie als Opfer rassistischer Hetze darstellte. Eralp hatte über ihn in einer internen, vom Spiegel veröffentlichten Anmerkung gesagt, dass sie Angst vor solchen Leuten habe. Ibrahim unterstützt die Volksfront für die Befreiung Palästinas (PFLP), die in der EU und den USA als Terrororganisation eingestuft ist. Zudem unterzeichnete Emde zunächst wie alle übrigen Linke-Abgeordneten eine Erklärung der Fraktion zum Thema Antisemitismus und dem Schutz jüdischen Lebens, distanzierte sich aber kurz darauf öffentlich davon.

Für Elif Eralp, die die erste Linken-Politikerin werden will, die als Regierende Bürgermeisterin die deutsche Hauptstadt regiert, war das zu einer Machtprobe geworden. Nach Emdes Demonstration am Rande des Parteitags wurde diese aufgefordert, ihr Mandat im Abgeordnetenhaus zurückzugeben. Sie weigerte sich. „Demokratisch erlangte Mandate sind kein Verhandlungsgegenstand“, sagte sie. Zuletzt hatte sie ihre Bereitschaft betont, konstruktiv mitzuarbeiten und eine Grundlage für die weitere Zusammenarbeit auszuloten. Sollte sie aus der Fraktion fliegen, hatte sie angekündigt, dass sie als fraktionslose Abgeordnete weitermachen wolle. Zudem könnte sie gegen den Rauswurf vor dem Verfassungsgerichtshof klagen.

Elif Eralp, vorn im Bild, verlässt am Dienstag die Sitzung des Linken-Fraktionsvorstandes vor der entscheidenden Sitzung der gesamten Fraktion. Foto: Jens Kalaene/dpa

Bei der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus am 20. September war die Linke mit 25,7 Prozent stärkste Kraft geworden, vor der CDU mit 18,8 Prozent, der AfD mit 16,3 Prozent, den Grünen mit 14,3 Prozent und der SPD mit 12,1 Prozent. Die bisher regierende CDU/SPD-Koalition des Regierenden Bürgermeisters Kai Wegner (CDU) hat ihre Mehrheit verloren. Alternativ wäre noch ein Bündnis von CDU, Grünen und SPD möglich, es hätte aber nur zwei Stimmen Mehrheit.

Und bei den Grünen haben schon mehrere Abgeordnete gedroht, da nicht mitmachen zu wollen. Ziel ist es bisher, den rot-grün-roten Koalitionsvertrag bis Anfang Januar fertig zu haben, danach planen alle drei Parteien Mitgliederbefragungen dazu. Ein Kernprojekt ist die Vergesellschaftung zehntausender Wohnungen und neue Mietpreisbegrenzungen, um das Wohnen bezahlbarer zu machen.

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) betrat zeitgleich zu der Sitzung der Linksfraktion das Abgeordnetenhaus, er schrieb beim Netzwerk X: „Die Linke hat ein strukturelles Problem.“ Mit dem Ausschluss einer einzelnen Person sei es nicht gelöst. „Grüne und SPD müssen genau hinschauen, mit welcher Partei sie gerade Verhandlungen über eine Koalition führen.“ Der Schutz jüdischen Lebens sei hier nicht verhandelbar, so Wegner.