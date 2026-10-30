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BerlinLinke, Grüne und SPD wollen weiter über Koalition verhandeln

Lesezeit: 3 Min.

Seit der Spiegel- Berichterstattung hat sich der Druck auf  Elif Eralp, Fraktionsvorsitzende der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, noch einmal erhöht.
Seit der Spiegel-Berichterstattung hat sich der Druck auf  Elif Eralp, Fraktionsvorsitzende der Linken im Berliner Abgeordnetenhaus, noch einmal erhöht.
Foto: Britta Pedersen/dpa

Politiker aus dem rot-grün-roten Lager bemühen sich nach der „Spiegel“-Berichterstattung über Elif Eralp um Schadensbegrenzung, sie selbst erklärt sich per Instagram. Doch weitere Hürden stehen bevor.

Von Meredith Haaf und Georg Ismar, Berlin

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Das Klischee, wonach der Tag danach der Tag davor ist, war für die Linke selten so wahr wie an diesem Freitag in Berlin. Am Samstag sind große Jugendproteste angekündigt. Auch Solid, die als Jugendorganisation mit der Linken verbunden ist, hat dazu aufgerufen. Und parallel findet der außerordentliche Parteitag statt, zu dem der Landesverband eingeladen hat, um über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD abzustimmen.

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SZ PlusVon Markus Balser, Meredith Haaf und Georg Ismar

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