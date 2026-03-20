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LinkeKann der Antisemitismus-Streit die Partei „zersprengen“?

Lesezeit: 4 Min.

Wollen entlang der Gräben in ihrer Partei balancieren: Die Linken-Vorsitzenden Jan van Aken, Ines Schwerdtner und die Chefin der Bundestagsfraktion, Heidi Reichinnek (v. li.).
Wollen entlang der Gräben in ihrer Partei balancieren: Die Linken-Vorsitzenden Jan van Aken, Ines Schwerdtner und die Chefin der Bundestagsfraktion, Heidi Reichinnek (v. li.). Christian Marquardt/IMAGO/NurPhoto

Die Linke kämpft mit ihrer Haltung zu Israel. Die Parteiführung hat sich zwar endlich geäußert. Aber das wird den Konflikt mit der Basis wohl nicht befrieden.

Von Valerie Höhne, Berlin

Man kann Ines Schwerdtner dabei zusehen, wie sie sich schwertut. Die Linken-Chefin sitzt vor wenigen Tagen im Fernsehstudio bei Markus Lanz, der Moderator fragt sie nach Zionismus und Antisemitismus, wie ihre Partei dazu steht, wie ihre Sicht ist. Für sie ist das ein Balanceakt entlang der Gräben, die sich in ihrer Partei aufgetan haben.

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