Man kann Ines Schwerdtner dabei zusehen, wie sie sich schwertut. Die Linken-Chefin sitzt vor wenigen Tagen im Fernsehstudio bei Markus Lanz, der Moderator fragt sie nach Zionismus und Antisemitismus, wie ihre Partei dazu steht, wie ihre Sicht ist. Für sie ist das ein Balance-Akt entlang den Gräben, die sich in ihrer Partei aufgetan haben.