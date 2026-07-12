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USASenator Lindsey Graham gestorben

Lindsey Graham war Senator für den US-Bundesstaat South Carolina.
Lindsey Graham war Senator für den US-Bundesstaat South Carolina. Greg Nash/Pool The Hill/AP via dpa

Der republikanische Senator Lindsey Graham ist tot. Einer Mitteilung seines Büros zufolge, die auf seinen Profilen auf der Plattform X und auf Facebook veröffentlicht wurde, ist er am Samstagabend nach kurzer und schwerer Krankheit gestorben.

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Am Samstagabend ist der republikanische Senator Lindsey Graham im Alter von 71 Jahren gestorben. Das teilte sein Büro über die sozialen Medien X und Facebook mit. Todesursache ist demnach eine „kurze und plötzliche Krankheit“. Weitere Informationen stehen offiziell noch nicht zur Verfügung.

Der Politiker hatte sich noch am Freitag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgehalten, von wo aus er nach Washington zurückgekehrt war.  Der Nachrichtensender NBC berichtet unter Berufung auf Mitschnitte des Polizeifunks, Rettungskräfte wären am Samstagabend nach einem Notruf wegen eines „Herzstillstands“ in Grahams Haus am Capitol Hill gerufen worden.

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Graham war der dienstälteste Senator aus South Carolina, er hatte sich von einem Skeptiker zu einem der stärksten Verbündeten des US-Präsidenten Donald Trump entwickelt.

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