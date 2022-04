Von Henrike Roßbach, Washington

Die Tulpen blühen gelb auf dem Lafayette Square in Washington. Touristen mit Sonnenbrillen fotografieren sich gegenseitig, der Rasen leuchtet grün, der Himmel blau, und im Hintergrund ist das Weiße Haus zu sehen. Es wäre also alles aufs Schönste angerichtet für Christian Lindner. Theoretisch.

Am späten Donnerstagmittag Washingtoner Zeit wollte der Bundesfinanzminister hier einen kurzen Zwischenstopp einlegen, auf dem Rückweg zum Flughafen. Seit Dienstagabend ist er in der US-Hauptstadt, auf der Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds und beim Treffen der G-20-Finanzminister. Es ist Lindners erster Auftritt auf der ganz großen internationalen Bühne, und am Ende sollten halt noch die passenden Bilder her. Dort, wo vor eineinhalb Monaten schon Robert Habeck Aufstellung genommen hat. Allerdings noch ohne Tulpen und unter kahlen Bäumen.

Und jetzt das.

Es ist kurz vor zehn am Mittwochabend, die mitgereisten Journalisten und Lindners Entourage warten in einem mit tiefen Teppichen ausgelegten Saal des Washingtoner Tagungshotels auf den Minister. Da wird plötzlich verkündet, dass der nicht kommen werde. Lindner hat Corona. "Nach zwei Jahren ohne Covid19-Infektion, gestern einem negativen Ergebnis im Testzentrum und heute einem negativen Schnelltest: positiv", schreibt er auf Twitter. Dank dreier Impfungen habe er "nur leichte und wieder abklingende Erkältungssymptome".

Ein positiver Corona-Test hält Lindner in Washington fest

Während es den Tulpen und Touristen auf dem Lafayette Square herzlich egal sein dürfte, ob sie ins deutsche Fernsehen kommen oder nicht, sorgt Lindners positiver Corona-Test auf der anderen Seite des Atlantiks durchaus für Verwerfungen. Eigentlich war nämlich ein ziemlich nahtloser Rollenwechsel geplant: Der Minister Lindner sollte am frühen Freitagmorgen mit dem Regierungsflieger in Berlin landen, um am gleichen Abend als FDP-Chef Lindner in den Parteitag der Liberalen zu starten. Für Samstag, zwölf Uhr, ist seine Rede geplant in der Station Berlin, einem ehemaligen Bahnhof in Kreuzberg. "Der Bundesparteitag findet natürlich planmäßig statt", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai der Süddeutschen Zeitung. "Der Bundesvorsitzende wird voraussichtlich digital zugeschaltet." Man wünsche "von Herzen eine schnelle und gute Genesung".

Ähnlich wie Lindner erging es kürzlich dem nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU), der auf einer Israelreise positiv getestet wurde und vor Ort in Quarantäne musste. Zehn Tage führte er seine Amtsgeschäfte aus dem Hotelzimmer in Jerusalem aus, auch zur Ministerpräsidentenkonferenz wurde er von dort aus zugeschaltet. Auch Lindner wird die Quarantänevorschrift am geplanten Rückflug hindern, wie sich am Donnerstag in Washington herausstellt.

Auch auf dem "Familienfoto" am Donnerstag fehlt er. Corona hat die Frühjahrstagung für ihn vorzeitig beendet, das Abendessen mit Janet Yellen, der US-Finanzministerin, verpasst er. Sehr wohl dabei ist er aber, als am Mittwoch der von Beginn an schwelende Grundkonflikt des internationalen Treffens endgültig sichtbar wird.

Am Morgen sitzt Lindner neben Bundesbankchef Joachim Nagel auf dem Podium eines Konferenzsaals im Tagungshotel und gibt eine Pressekonferenz. Erste Gespräche am frühen Morgen liegen bereits hinter ihm, diverse weitere Gruppenformate im G-20- und G-7-Kreis sowie mehrere bilaterale Treffen noch vor ihm. Er sagt, dass Russland isoliert werden müsse und von dem G-20-Finanzministertreffen, das gleich beginnen soll, genau dieses Signal ausgehen müsse.

"Der Aggressor Russland hätte nicht teilnehmen sollen."

Kurz darauf nimmt dieser Gedanke Gestalt an. Als der zugeschaltete Vertreter Russlands das Wort ergreift, stehen mehrere Teilnehmer anderer Staaten auf und gehen. Die kanadische Finanzministerin Chrystia Freeland postet auf Twitter ein Foto, das die Gruppe zeigt, die den Raum verlassen hat. Darunter sind unter anderem Yellen, der ukrainische Finanzminister Serhiy Marchenko, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, die niederländische Finanzministerin Sigrid Kaag und EU-Kommissar Paolo Gentiloni.

Lindner dagegen bleibt. Zuvor soll er in seinem Statement den Angriffskrieg Russlands scharf verurteilt und gesagt haben, dass die Ukraine diesen Krieg gewinnen werde. Während die G-20-Sitzung ohne gemeinsames Schlussstatement bleibt, veröffentlichen die G-7-Finanzminister am Abend noch eine gemeinsame Erklärung. Darin wird Russlands "grundloser und nicht zu rechtfertigender Krieg" scharf verurteilt. Mehr als 24 Milliarden Dollar seien der Ukraine von 2022 an zugesagt worden, heißt es. Und man sei bereit, noch mehr zu tun.

Am Donnerstag twittert Lindner mit Blick auf den Protest der anderen Staaten bei dem G-20-Treffen: Nicht Demokratien wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien oder Japan müssten ein G-20-Treffen verlassen. "Der Aggressor Russland hätte nicht teilnehmen sollen." Das habe er in der Sitzung gesagt. "Mögen andere ihre Haltung anders zum Ausdruck bringen, wir haben es so gemacht."