Am Mittwoch soll in Dresden das Urteil gegen die mutmaßliche Linksextremistin Lina E. für eine Serie von Angriffen auf Neonazis verkündet werden. Der Prozess ist politisch aufgeladen, schon jetzt wird mit Vergeltung gedroht.

Von Iris Mayer, Dresden

Die entscheidenden Worte hat sie sauber notiert, blaue Handschrift auf weißem Papier, abgeheftet in einem Klarsichtordner. Da steht der Dank an ihre Eltern und ihre "starken Omis", an ihre Anwälte, die Freundinnen und alle, die ihr noch Briefe schreiben und sie im Gefängnis besuchen. "Mein letztes Wort in diesem Prozess", liest die Angeklagte Lina E. am 97. Verhandlungstag mit leichtem Stocken in der Stimme vor, "soll Danke sein." Es gibt Applaus im Zuschauerraum, wo die 28-Jährige seit Prozessbeginn vor eineinhalb Jahren von ihren Anhängern als Heldin bejubelt wird. Dann schließt der Vorsitzende Richter Hans Schlüter-Staats die Verhandlung.