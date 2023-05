Von Oliver Klasen

Was heute wichtig ist

Gericht verkündet Urteil gegen Lina E.: Die mutmaßliche Linksextremistin steht in Dresden für eine Serie von Angriffen auf Neonazis vor Gericht. Die Bundesanwaltschaft hat acht Jahre Haft gefordert. Der Prozess ist politisch aufgeladen, die linksextreme Szene ruft für diesen Mittwoch den "Tag X" aus - und kündigt Proteste an. Zum Artikel (SZ Plus)

EVG lehnt Lohnangebot der Bahn ab. Die Gewerkschaft nennt bis zu zwölf Prozent mehr Gehalt für zwei Jahre "unzureichend". Nun sind neue Streiks möglich, falls die Tarifpartner nicht zu Verhandlungen finden. EVG-Verhandlungsführer Loroch fordert die Deutsche Bahn auf, ein ganz neues Angebot zu machen und bereits an diesem Mittwoch zu verhandeln. Das Unternehmen erteilt weiteren Verhandlungen aber eine Absage. "Das ist im Moment sinnlos, weil die EVG sich keinen Millimeter bewegt", sagt DB-Personalvorstand Seiler. Zum Artikel

Nordkorea räumt misslungenen Start eines Aufklärungssatelliten ein. In Südkoreas Hauptstadt Seoul gehen kurzzeitig die Alarmsirenen an wegen eines "nicht normalen Fluges" einer Rakete. Wenig später gibt es Entwarnung. Der Satellit ist mit seiner Trägerrakete ins Meer gestürzt. Zum Artikel

Tui-Chef setzt auf Themen-Kreuzfahrten. Die Zukunft des Tourismus liege auch in Pauschalreisen, sagt Sebastian Ebel, der an der Spitze des größten Reisekonzerns der Welt steht. Tui will zum Beispiel Kreuzfahrten anbieten, die sich gezielt an Heavy-Metal- oder Schlager-Fans richten. Damit ließen sich neue und junge Kunden erreichen. Zum Interview (SZ Plus)

Polnische PiS-Partei will russische Einflüsse auf die Politik untersuchen. Die rechtspopulistische Regierung in Warschau plant, eine "Kommission zur Untersuchung russischer Einflüsse auf die innere Sicherheit Polens in den Jahren 2007 bis 2022" einzurichten. Damit will sie im Wahlkampf vor allem ihren gefährlichsten Gegner, den liberalen Oppositionsführer Tusk, schwächen. Zum Artikel

Bergsteiger Luis Stitzinger tot aufgefunden. Ein Team aus fünf Sherpa-Guides fand oberhalb von 8000 Metern die Leiche des seit Tagen vermissten 54-Jährigen. Er hatte versucht, den Kangchendzönga im Himalaya zu besteigen, den dritthöchsten Berg der Welt. Bergsteigerin Billi Bierling organisierte die Suchaktion und erklärt, warum gerade dieser Aufstieg so gefährlich ist. Zum Interview (SZ Plus)

News zum Krieg in der Ukraine

Russland feuert 31 "Shahed"-Drohnen auf Kiew. Nie zuvor seit Beginn des Krieges hat das russische Militär die ukrainische Hauptstadt so heftig bombardiert wie in diesem Mai. Laut Bürgermeister Klitschko kamen bei dem Angriff am Dienstag mehrere Menschen ums Leben. Zum Artikel (SZ Plus)

Selenskij lobt Scholz für dessen "Entschlossenheit". Der ukrainische Präsident sagt, er habe dem Bundeskanzler bei einem Telefonat für deutsche Luftverteidigungssysteme gedankt. Die Atomenergiebehörde IAEA hat Richtlinien zum Schutz des AKW Saporischschja formuliert. Zum Liveblog

Drohnen über Moskau: Darf die Ukraine russisches Territorium angreifen?

Weitere wichtige Themen