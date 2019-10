Ein 32 Jahre alter Mann ist im hessischen Limburg mit einem gestohlenen Lastwagen in andere Autos gefahren und hat dabei acht Menschen - darunter auch sich selbst - verletzt. Der Mann, der nach Angaben der Sicherheitsbehörden aus Syrien stammt, wurde am Tatort festgenommen. Die Ermittler rätseln noch über das Motiv des Verdächtigen und wollten Spekulationen über einen politisch motivierten Anschlag zunächst ausdrücklich nicht bestätigen. Über das Tatmotiv könne man sich derzeit nicht äußern, es werde in alle Richtungen ermittelt, erklärte die zuständige hessische Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt.

Der Vorfall ereignete sich am späten Montagnachmittag unweit des Regionalbahnhofs in der Stadtmitte Limburgs. Gegen 17.20 Uhr soll der Mann den Fahrer eines Lastwagens aus der Kabine des Fahrzeugs gezerrt und dann selbst einige Meter mit dem Lkw gefahren sein. Eine Waffe soll dabei nicht im Spiel gewesen sein. An einer Kreuzung fuhr er nach Darstellung der Generalstaatsanwaltschaft ungebremst auf einige stehende Autos auf. Dort sei er gefasst worden, unter Mithilfe einiger Bundespolizisten, die sich zufällig am Tatort aufgehalten hätten.

War es eine Terrortat? Der Polizei sind keine islamistische Verbindungen des Manns bekannt

Gegen den Syrer, der nach Angaben aus Sicherheitskreisen 2015 nach Deutschland gekommen war, zuletzt im südhessischen Langen lebte und nicht als mutmaßlicher islamistischer Gefährder gelistet war, wird nun unter anderem wegen des Verdachts der versuchten Tötung ermittelt. Er sollte im Lauf des Dienstags einem Haftrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungsbehörden, darunter das hessische Landeskriminalamt (LKA), durchsuchten noch in der Nacht zum Dienstag zwei Wohnungen im Landkreis Offenbach und stellten dabei Mobiltelefone und USB-Sticks sicher. Diese werden nun untersucht, man erhofft sich davon offenkundig Aufschluss über die Motive des Verdächtigen. Die Bevölkerung wurde zudem aufgerufen, Foto- und Filmaufnahmen rund um die Karambolage an die Polizei zu übergeben.

Aussagen des überfallenen Lastwagenfahrers und anderer Personen hatten Mutmaßungen über eine ideologisch motivierte Tat ausgelöst. Die Zeugen hätten laut der Frankfurter Neuen Presse berichtet, der Mann habe Arabisch gesprochen und von Allah geredet.

Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hielt sich bei der Bewertung des Vorfalls zunächst sehr zurück. Auf Fragen, ob es Hinweise auf eine Terrortat gebe, sagte Seehofer am Rande eines EU-Innenministertreffens zur Seenotrettung in Luxemburg: "Da wird ermittelt und ich kann Ihnen zur Stunde noch nicht sagen, wie diese Tat zu qualifizieren ist." Der hessische Landesinnenminister Peter Beuth (CDU) mahnte ebenfalls ausdrücklich zu Zurückhaltung. Auch wenn der Tathergang an die Anschläge von Nizza und Berlin im Juli und Dezember 2016 erinnere, bei denen Attentäter mit Lastwagen in Menschenmengen gefahren waren, sei das Motiv des Festgenommenen nach wie vor unklar, erklärte Beuth in Wiesbaden. Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten mit Hochdruck, so Beuth. "Der tatverdächtige Syrer hat nach den derzeitigen Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden keine Verbindungen in die gewaltbereite islamistische Szene."

Die Polizei hatte sich frühzeitig bemüht, Mutmaßungen über den Anlass der Tat einzudämmen und so den öffentlichen Frieden zu wahren. "Bitte haltet euch mit Spekulationen zurück. Trolle oder wilde Spekulationen braucht niemand", twitterten Beamte des Polizeipräsidiums noch am Montagabend.