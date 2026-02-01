Wie eng das Verhältnis zwischen Manuela Schwesig und Lilly Blaudszun ist, kann jeder sehen, der Instagram hat. Als Manuela Schwesig im Sommer 2025 zum zweiten Mal denselben Mann heiratet, steht Lilly Blaudszun natürlich auf der Gästeliste. Blaudszun postet von dem Tag ein Foto auf ihrem öffentlichen Account, zu sehen sind zwei Frauen, die in die Kamera strahlen, Schläfe an Wange.