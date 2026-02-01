Wie eng das Verhältnis zwischen Manuela Schwesig und Lilly Blaudszun ist, kann jeder sehen, der Instagram hat. Als Manuela Schwesig im Sommer 2025 zum zweiten Mal denselben Mann heiratet, steht Lilly Blaudszun natürlich auf der Gästeliste. Blaudszun postet von dem Tag ein Foto auf ihrem öffentlichen Account, zu sehen sind zwei Frauen, die in die Kamera strahlen, Schläfe an Wange.
Lilly BlaudszunDiese Frau soll die Sache für Schwesig drehen
Lesezeit: 3 Min.
Zehn Prozentpunkte liegt die SPD in Mecklenburg-Vorpommern hinter der AfD – und es sind nur noch sieben Monate bis zur Wahl. Nun holt die Ministerpräsidentin mit Lilly Blaudszun eine Hoffnungsträgerin der Partei in ihr Team.
Von Jana Stegemann und Vivien Timmler, Hamburg/Berlin
