Zum Hauptinhalt springen

Lilly BlaudszunDiese Frau soll die Sache für Schwesig drehen

Lesezeit: 3 Min.

„Ich weiß, wie sie tickt, ich kenne ihre Sprache“, sagt Lilly Blaudszun über Manuela Schwesig.
„Ich weiß, wie sie tickt, ich kenne ihre Sprache“, sagt Lilly Blaudszun über Manuela Schwesig. (Foto: Dominik Butzmann)

Zehn Prozentpunkte liegt die SPD in Mecklenburg-Vorpommern hinter der AfD – und es sind nur noch sieben Monate bis zur Wahl. Nun holt die Ministerpräsidentin mit Lilly Blaudszun eine Hoffnungsträgerin der Partei in ihr Team.

Von Jana Stegemann und Vivien Timmler, Hamburg/Berlin

Wie eng das Verhältnis zwischen Manuela Schwesig und Lilly Blaudszun ist, kann jeder sehen, der Instagram hat. Als Manuela Schwesig im Sommer 2025 zum zweiten Mal denselben Mann heiratet, steht Lilly Blaudszun natürlich auf der Gästeliste. Blaudszun postet von dem Tag ein Foto auf ihrem öffentlichen Account, zu sehen sind zwei Frauen, die in die Kamera strahlen, Schläfe an Wange.

Zur SZ-Startseite

Sachsen-Anhalt
:Heute ein Sieger

Sogar mehr Stimmen, als seine Koalition besitzt, erhält Sven Schulze bei seiner Wahl zum Regierungschef im Magdeburger Landtag. Der 46-Jährige ist nun Deutschlands jüngster Ministerpräsident – und wohl der mit der schwierigsten Aufgabe.

SZ PlusVon Iris Mayer

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite