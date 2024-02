Von Michael Bauchmüller und Georg Ismar, Berlin

Dass es nochmal besser wird in dieser Koalition, daran glauben nur noch die Optimisten in der SPD. Zumindest aber haben sie gehofft, dass der Kanzler einen persönlichen Neustart hinbekommt. Der neueste Grund für den Frust: das EU-Lieferkettengesetz. Es mag nur einer von vielen Streitpunkten in der Koalition sein, aber dass Olaf Scholz hier erneut der FDP nachgibt und kein Machtwort sprechen will, stößt manchen besonders bitter auf. Und in der Bundestagsfraktion wird zunehmend Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) angezählt, da man wieder blöd dastehe. Der ganze Ampel-Abstimmungsprozess sei schlecht moderiert worden. Das aber ist Schmidts Job.