Am 1. Juli 1984, einem Sonntag, schaute die 19-jährige Sprachschülerin Brigitte Haas mit ihrer englischen Gastmutter die Abendnachrichten der BBC. „Deren Ablauf war immer gleich“, sagt Haas, „zuerst kamen die Nachrichten, dann das Wetter und am Ende die lustigste Nachricht der Woche“. An jenem Juliabend war der Rauswerfer, dass Liechtenstein soeben per Volksentscheid das Frauenwahlrecht eingeführt hatte. Als mit weitem Abstand letzter Staat in Europa. „Ich habe lautstark gejubelt, während meine Landlady fast vom Sofa fiel“, erzählt Haas. „Die war richtig schockiert, dass wir bis zu diesem Zeitpunkt das Frauenwahlrecht noch nicht hatten.“
LiechtensteinDie erste Frau im Staat – nach 100 Jahren Männer-Herrschaft
Im reichen Liechtenstein waren mehr als ein Jahrhundert lang nur Männer an der Macht. Seit diesem Frühjahr aber führt Brigitte Haas die Regierung. Was sie den rechtspopulistischen Kräften entgegensetzen will.
Von Uwe Ritzer, Vaduz
