Bundeskanzlerin Angela Merkel hat mit Kremlchef Wladimir Putin über die Lage in Libyen gesprochen. Bei dem Telefonat hätten beide Seiten betont, wie wichtig der Ausbau diplomatischer Bemühungen zur Lösung der Krise sei, teilte der Kreml am Sonntag mit. Dabei sei auch die Vermittlung Deutschlands und der Vereinten Nationen wichtig. Ein Sprecher der Bundesregierung erklärte am Sonntag, es sei ein weiterer Austausch vereinbart worden. Der Vormarsch des Generals Chalifa Haftar auf die Hauptstadt Tripolis setzt den Westen unter Zugzwang. Der UN-Sondergesandte Ghassan Salame verurteilte die anhaltenden Luftangriffe scharf. Sie träfen auch Zivilisten. Italiens Ministerpräsident Guiseppe Conte hatte am Samstag die Einrichtung einer Flugverbotszone ins Spiel gebracht.