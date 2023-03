Die internationale Atomenergiebehörde IAEA hat den Fund von vermisstem Uranerz-Konzentrat in Libyen bestätigt. Der größte Teil der 2,5 Tonnen des "Yellowcake" genannten Materials, über dessen Verschwinden die IAEA Mitte März informiert hatte,

sei wiedergefunden worden, hieß es in einer vertraulichen Erklärung an die Mitgliedsstaaten. Nur eine "relative kleine Menge" sei noch nicht wieder erfasst worden. "Yellowcake" wird in angereicherter Form auch für den Bau von Atomwaffen verwendet.