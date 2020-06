Die UN sehen bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe in Libyen Bewegung. Nach der Vereinbarung der Kriegsparteien, nach Tagen heftiger Kämpfe über eine Waffenruhe zu verhandeln, werden sich "die Dinge in den nächsten Tagen bewegen", teilte ein UN-Sprecher am Dienstag mit. Die UN-Gesandte Stephanie Williams sei in direktem Kontakt mit der international anerkannten Regierung in Tripolis sowie den Kräften von General Khalifa Haftar im Osten des Landes, "um die nächsten Schritte und die Logistik der Wiederaufnahme der Gespräche herauszufinden". Die Entscheidung zur Wiederaufnahme der Gespräche sei von UN-Generalsekretär António Guterres begrüßt worden. Libyen ist seit 2011 in Aufruhr, als Diktator Muammar al-Gaddafi gestürzt wurde. Seitdem ist das Land zwischen rivalisierenden Regierungen im Osten und Westen gespalten.