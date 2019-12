Der libysche Kriegsherr Khalifa Haftar greift erneut Tripolis an. Er will die Macht in Libyen, wo die Türkei, Russland, Ägypten, die Emirate und westliche Mächte knallhart ihre Interessen verfolgen.

Mit schweren Angriffen auf die libysche Hauptstadt Tripolis hat der Kriegsherr Khalifa Haftar am Wochenende eine neue Offensive begonnen, mit der er die Macht in dem nordafrikanischen Land übernehmen will. Die Eskalation der Gewalt stellt die von der deutschen Bundesregierung geführten Vermittlungsbemühungen in Frage, die zu Beginn des neuen Jahres in eine internationale Libyen-Konferenz in Berlin münden sollen. Ihr Ziel ist es, der ausländischen Einmischung in Libyen ein Ende zu setzen und die Rückkehr zu einem Friedensprozess unter der Ägide der Vereinten Nationen zu erreichen. Allerdings geschieht gerade das Gegenteil: Die Unterstützer der Bürgerkriegsparteien verstärken ihr Engagement entschieden.

Haftar hatte seinen Vorstoß auf Tripolis bereits im April begonnen, erreichte dann aber monatelang keine Fortschritte gegen die Milizen, die mit der international anerkannten Regierung der nationalen Übereinkunft (GNA) unter Premier Fayez el-Serraj verbündet sind und Tripolis verteidigen. Vergangene Woche kündigte Haftar dann in einer Fernsehansprache "die entscheidende Schlacht und den Vormarsch auf das Herz der Hauptstadt" an, die er bis zum Jahreswechsel einnehmen will.

Haftars Einheiten stießen an mehreren Frontabschnitten im Süden von Tripolis um den zerstörten internationalen Flughafen vor. Maßgeblich dafür ist nach Ansicht von Experten, westlichen Diplomaten und Geheimdienstlern die Unterstützung von Söldnern des privaten russischen Militärunternehmens Gruppe Wagner, dessen Chef Jewgenij Prigoschin ein enger Vertrauter von Präsident Wladimir Putin ist. 1400 Mann der mit dem russischen Militärgeheimdienst GRU verbundenen Firma sind laut westlichen Geheimdiensten in Libyen stationiert. Sie sind gut ausgebildet und bedienen moderne Waffensysteme, welche überwiegend die Vereinigten Arabischen Emirate und Jordanien an Haftars sogenannte Libysche Nationalarmee liefern.

Sie verfügt über das moderne russische Luftabwehrsystem Pantsir, das die Emirate nach Libyen gebracht haben - montiert auf Militärlastwagen des deutschen Herstellers MAN. Sie haben Haftar de facto die Lufthoheit und damit einen entscheidenden militärischen Vorteil verschafft. Mit einem solchen System wurde kürzlich eine US-Aufklärungsdrohne abgeschossen, vor allem aber die von der Türkei an die GNA gelieferten Bayraktar-Drohnen. Haftar lässt Luftangriffe mit ebenfalls von den Emiraten gelieferten Drohnen des chinesischen Typs Wing Loong fliegen. Die Wagner-Söldner verbesserten Reichweite und Präzision von Haftars Artillerie und setzen modernes Feuerleitradar zur Bekämpfung feindlicher Stellungen ein. Aus mindestens drei Vierteln von Tripolis fliehen die Bewohner, weil dort seit einigen Tagen Granaten einschlagen. Mehrere Militärstützpunkte am Stadtrand fielen an Haftar.

In dieser Situation springt der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Milizen auf Seiten der Regierung Serraj bei und droht sogar mit der Entsendung türkischer Truppen nach Libyen. Sollte die international anerkannte Regierung darum bitten, werde die Türkei dies in Erwägung ziehen, sagte Erdoğan. Ein solcher Einsatz wäre seiner Auffassung nach auch kein Verstoß gegen das UN-Waffenembargo.

Die Bundesregierung hält unbeirrt an ihrer Vermittlungsinitiative fest

Er würde aber das Risiko eines Regionalkrieges mit sich bringen. Ägypten, neben den Emiraten wichtigster Unterstützer Haftars, dürfte eine türkische Militärpräsenz im Nachbarland kaum hinnehmen. Kairo protestierte wütend gegen ein jüngst geschlossenes Abkommen über die Seegrenzen im Mittelmeer zwischen der Türkei und Libyen, das auch die EU ablehnt. Indes leitete die Regierung in Ankara dem Parlament am Samstag ein zugleich geschlossenes Abkommen zur Militärzusammenarbeit zu, das auch die mögliche Entsendung einer Krisenreaktionstruppe vorsieht. Der Abstimmungstermin war noch offen, die Zustimmung gilt aber angesichts der Mehrheit von Erdoğans AKP als sicher.

Libyen ist längst Schauplatz eines Stellvertreterkriegs. Auf Regierungsseite steht neben der Türkei noch Katar, die beide die Muslimbruderschaft unterstützen. Haftar erhält Unterstützung von den Emiraten und Ägypten, aber auch von Saudi-Arabien, die einen Feldzug gegen die wichtigste islamistische Gruppe des Nahen Ostens führten. Zugleich stößt Putin in Libyen wieder in ein Vakuum, wenngleich Russland offiziell die Existenz und den Einsatz privater Militärfirmen grundsätzlich bestreitet. Erdoğan hat bereits angekündigt, mit Putin über Russlands Unterstützung für Haftar sprechen zu wollen. Manch ein westlicher Diplomat sieht schon Verhandlungen vergleichbar mit dem Astana-Format zu Syrien - bei denen westliche Länder außen vor blieben, während Putin und Erdoğan zusammen mit Iran Fakten schufen.

Die Bundesregierung hält dennoch unbeirrt an ihrer Vermittlungsinitiative fest. Am Dienstag kamen hohe Diplomaten aller fünf UN-Vetomächte und Vertreter der Regionalstaaten in Berlin zum fünften Vorbereitungstreffen für eine Konferenz zusammen, die nun Anfang des Jahres in Berlin abgehalten werden soll. Kanzlerin Angela Merkel rief am Freitag beim EU-Gipfel gemeinsam mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Italiens Premier Guiseppe Conte "alle libyschen und internationalen Parteien auf, das militärische Vorgehen einzustellen, sich aufrichtig zu einer umfassenden und dauerhaften Beendigung der Feindseligkeiten zu bekennen".

Zwar gibt es dem Vernehmen nach Fortschritte und eine abgestimmte Schlusserklärung für die Berliner Konferenz, allerdings ist fraglich, welche Wirkung solche Erklärungen in Libyen entfalten würden. "Mit dem Berliner Prozess sind alle externen Akteure einverstanden - weil sie wissen, dass nichts davon umgesetzt werden wird", sagt Wolfram Lacher von der Stiftung Wissenschaft und Politik. "Weder die Unterstützer Haftars noch westliche Regierungen sind bereit, wirklich Druck auf ihn auszuüben", sagt er. Selbst die Europäer sind gespalten. Offiziell halten sie an der Regierung in Tripolis fest, Frankreich aber unterstützt Haftar politisch und zeitweise auch militärisch. Die USA kritisieren zwar Haftars Zusammenarbeit mit russischen Söldnern, Präsident Donald Trump aber hatte im April mit Haftar telefoniert, was als Billigung für dessen Vormarsch auf Tripolis gewertet worden war.