Absperrgitter stehen am Brandenburger Tor in Berlin: Hier werden bereits Sicherheitsvorkehrungen für die Libyen-Konferenz getroffen.

Bei der Libyen-Konferenz in Berlin sollen der Deutschen Presse-Agentur zufolge eine permanente Feuerpause und eine konsequente Umsetzung des Waffenembargos für das Bürgerkriegsland erreicht werden. Das stehe in einem internen UN-Papier.

Der Entwurf des Abschluss-Kommuniqués sei in sechs Bereiche unterteilt, die neben der Erreichung eines Waffenstillstands und der Umsetzung des immer wieder missachteten Einfuhrverbots für Kriegswaffen auch Reformen in den Bereichen Wirtschaft und Sicherheit beinhalteten. Zudem sollten sich die Vertreter aus mehr als zehn Ländern am Sonntag für eine Rückkehr zu einem politischen Prozess in Libyen und zur Einhaltung des humanitären Völkerrechts sowie der Menschenrechte verpflichten. Das Schreiben sei von Generalsekretär António Guterres an die Mitglieder des UN-Sicherheitsrates geschickt worden und liege der Deutschen Presse-Agentur vor.

Auch Ministerpräsident al-Serraj und General Haftar kommen nach Berlin

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) empfängt am Sonntagnachmittag Vertreter von Staaten, die Einfluss auf den Libyen-Konflikt haben. Unter anderen werden der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan, der russische Staatschef Wladimir Putin und US-Außenminister Mike Pompeo erwartet. Berichten zufolge verlautete aus diplomatischen Kreisen in Paris, dass Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron bei der Konferenz eine aktive Rolle spielen und Gastgeberin Merkel bereits vor Beginn der Beratungen treffen wolle. In Libyen konkurrieren Ministerpräsident Fayez al-Serraj und General Khalifa Haftar um die Macht - auch sie sollen nach Berlin kommen.

In dem nordafrikanischen Land tobt seit Jahren ein Bürgerkrieg. Die weitgehend machtlose Regierung in Tripolis unter Ministerpräsident al-Serraj wird dabei von den Truppen Haftars bedrängt, der in Ostlibyen seine wichtigste Machtbasis hat. Haftar und Verbündete beherrschen weite Teile des Landes, die Regierung nur kleine Gebiete im Nordwesten. Anfang der Woche hatte es bereits Gespräche über einen Waffenstillstand gegeben. Diese hatten in Moskau stattgefunden und waren ergebnislos geblieben. Nach einem Besuch in Libyen erklärte Bundesaußenminister Heiko Maas aber, Haftar sei bereit, den Waffenstillstand einzuhalten.

Die Gästeliste des Treffens in Berlin sorgt seit Tagen für Unruhe. Zuerst beschwerte sich Libyens Nachbarland Tunesien, dass es nicht eingeladen wurde, dann Griechenland. Die Bundesregierung wollte den Teilnehmerkreis nicht zu groß ziehen und beschränkte sich bei den Einladungen auf die Länder, die von außen auf den Konflikt einwirken, zum Beispiel durch Waffenlieferungen oder die Entsendung von Söldnern.

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock kritisierte im SWR, dass Griechenland und Tunesien nicht zur Konferenz in Berlin eingeladen wurden. "Ich glaube, das ist echt ein Fehler", sagte Baerbock. Gerade Tunesien als Nachbarland verhalte sich konstruktiv. "Und damit bestraft man eigentlich die Länder, die nicht eskalieren, sondern die um Frieden bemüht sind, dass sie bei solchen Konferenzen nicht mit dabei sind." Baerbock sagte, es sei richtig und gut, dass die Bundesregierung jetzt wieder aktiv geworden sei und diese Konferenz ausrichte. "Wenn man diese Konferenz jetzt macht, dann muss man danach aber auch weiter an diesem Friedensprozess dranbleiben", forderte die Grünen-Chefin.