Die Regierung im Osten Libyens hat einen Stopp der Ölproduktion und der Exporte des Rohstoffs angeordnet, die etwa 95 Prozent der Staatseinnahmen ausmachen. Dies sei ein Protest gegen die Entscheidung der verfeindeten Regierung im Westen, den Gouverneur der Zentralbank zu ersetzen, hieß es. Da sich die staatliche Ölgesellschaft NOC zunächst nicht äußerte, ist unklar, ob die Ölproduktion und -ausfuhr in dem Wüstenstaat tatsächlich ausgesetzt werden. In Libyen war nach dem Sturz des Langzeitherrschers Muammar al-Gaddafi 2011 ein Bürgerkrieg ausgebrochen. Unzählige Milizen kämpfen aber um Einfluss und Ressourcen. Einflussnahme anderer Staaten wie Russland und der Türkei verschärft den Konflikt. Zwei Regierungen ringen um die Macht: die im Osten in der Macht des Generals Khalifa Haftar, und die im Westen, in der Hauptstadt Tripolis. Letztere unter Ministerpräsident Abdel Hamid Dbaiba ist von den Vereinten Nationen anerkannt und wird international als Ansprechpartner behandelt. Der Machtkampf der beiden Lager spitzt sich seit Wochen zu. In Libyen gab es seit dem Sommer 2020 keine größeren Kämpfe mehr, inzwischen wird in Teilen des Landes aber mobil gemacht.