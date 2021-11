Sechs Wochen vor der für 24. Dezember geplanten Präsidentenwahl in Libyen hat General Khalifa Haftar seine Kandidatur angekündigt. Er wolle nicht Macht und Status, sondern das libysche Volk "in einer entscheidenden Phase zu Ruhm, Fortschritt und Wohlstand" führen, sagte er am Dienstag. Mit der vorübergehenden Abgabe der Führung seiner selbst ernannten Libyschen Nationalarmee (LNA) schuf er Ende September die Voraussetzung für die Kandidatur. Im Bürgerkrieg kämpfte Haftar gegen die international anerkannte Regierung, er wird von Russland unterstützt. Auch ein Sohn des früheren Diktators Gaddafi will zur Wahl antreten. Ob diese wie geplant stattfindet, ist unklar.