19. Januar 2019, 20:12 Uhr Vor libyscher Küste Bis zu 117 Flüchtlinge kommen bei Bootsunglück ums Leben

Bei einem Schiffsunglück vor der libyschen Küste sind offenbar bis zu 117 Flüchtlinge ums Leben gekommen.

Die italienische Marine rettete drei Überlebende aus dem Mittelmeer und brachte diese nach Lampedusa.

Ein Rettungsschiff der libyschen Küstenwache war wohl auf dem Weg zu den Verunglückenden, hatte aber eine Panne.

Bei einem Schiffsunglück vor Libyen sind möglicherweise 117 Migranten gestorben. Nach Angaben von drei geborgenen Überlebenden waren insgesamt 120 Menschen auf ihrem in Seenot geratenen Schlauchboot, um nach Europa überzusetzen, wie der Sprecher der Internationalen Organisation für Migration (IOM), Flavio Di Giacomo, erklärte. Die drei hatte die italienische Marine am Freitag gerettet und auf die Insel Lampedusa gebracht. Unter den 117 Vermissten seien auch zehn Frauen und zwei Kinder, eines davon erst zwei Monate alt.

Die Marine hatte zunächst erklärt, dass das Schlauchboot rund 50 Seemeilen (knapp 93 Kilometer) nordöstlich der libyschen Hauptstadt Tripolis zu Kentern drohte und dass rund 20 Menschen an Bord waren.

Dem IOM-Sprecher zufolge könnte das Unglück aber noch dramatischer gewesen sein. "Sie haben uns gesagt, dass auf dem Schlauchboot, das in Libyen Donnerstagnacht abgelegt hat, 120 Personen waren. Nach zehn bis elf Stunden Fahrt begann dem Boot die Luft auszugehen, und es fing an zu sinken. Die Menschen sind ins Meer gefallen und ertrunken", sagte Di Giacomo der Nachrichtenagentur Adnkronos. An Bord seien demnach vor allem Westafrikaner und etwa 40 Sudanesen gewesen.

Dabei habe sich bereits ein Rettungsboot der libyschen Küstenwache auf dem Weg zur Unglücksstelle befunden, sagte deren Sprecher. Unterwegs habe das Boot der Küstenwache jedoch eine Panne erlitten. Nach Einschätzungen des Marine-Sprechers werden noch rund 50 Migranten vermisst. Am Samstag habe die Küstenwache zudem zwei Boote mit insgesamt 87 Menschen an Bord in der Nähe von Tripolis abgefangen.