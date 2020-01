Libyen-Konferenz:Merkel und die großen Egos

Einer fehlt noch. Gerade ist endlich der Türke Recep Tayyip Erdoğan eingetroffen, hat sich, während ihn Bundeskanzlerin Angela Merkel und UN-Generalsekretär António Guterres schon in die Mitte genommen haben, noch rasch den Mantel ausgezogen, und nun ist es wie immer. Russlands Präsident Wladimir Putin erscheint grundsätzlich als Letzter. Für ihn ist das eine Frage der Ehre, von nicht geringerem Gewicht als der Aurus Senat, seine schwere russische Luxuslimousine, die er aus Moskau hat einfliegen lassen. Erst vier Minuten nach Erdoğans Maybach rollt sie vors Kanzleramt; dem russischen Protokoll ist Genüge getan.

Als dann alle drin sind, wissen sie im Wesentlichen auch schon, was herauskommen wird. Monatelang haben Spitzenbeamte vertraulich verhandelt, zum letzten Mal am Samstag. Letzte strittige Punkte sind geklärt, der Entwurf für die Abschlusserklärung ist "entklammert" worden, wie Diplomaten das nennen. So steht keiner der 55 Punkte mehr unter Vorbehalt, also in Klammern. Das heißt aber nicht, dass es nicht noch Ärger geben kann. Es sind große Egos, die sich da im Kanzleramt erst zum obligaten Familienfoto und dann um einen runden Tisch versammeln. Jedes einzelne Ego könnte die Konferenz platzen lassen. Allerdings spricht erst einmal wenig dafür. Die mächtigen Männer - neben Merkel ist EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die einzige Frau - haben sich versammelt, um ein Problem zu lösen. Es sieht danach aus, dass das zumindest in Ansätzen gelingt, weil keine Seite mehr ernsthaft glauben kann, den Konflikt für sich zu entscheiden. In Berlin geht es darum, den Bürgerkrieg auszutrocknen, also vor allem darum, den Zustrom von Waffen zu stoppen. Das soll aus einer brüchigen Waffenruhe einen echten Waffenstillstand machen. Angedroht werden sollen Sanktionen für den Bruch des UN-Waffenembargos, beschlossen werden auch die Entwaffnung der Milizen.

Historisch ist die Konferenz in jedem Fall, unabhängig vom Ergebnis. An ihr wird eines Tages zu studieren sein, wie Außenpolitik in den 20er-Jahren des 21. Jahrhunderts funktioniert hat, nämlich nicht grundsätzlich anders als die Großmacht-Politik des 19. Jahrhunderts. So sind die beiden libyschen Gegenspieler, Fayez al-Serraj und Khalifa Haftar, erst einmal nur Randfiguren. In Einzelgesprächen werden sie vor Konferenzbeginn von der Kanzlerin und Außenminister Heiko Maas bearbeitet, an der eigentlichen Sitzung aber nehmen sie zunächst nicht teil. Wer da wie viel zu sagen hat, das bemisst sich auch danach, wer wie viel investiert hat in Libyen. Prestige, Geld, Waffen oder gar Truppen. Und keinem, der am Tisch sitzt, geht es nur um Frieden in Libyen.

Da wäre Präsident Erdoğan. Er ist al-Serraj, dem Chef der international anerkannten Regierung, militärisch zu Hilfe geeilt. Nicht selbstlos, sondern entlohnt mit einem Abkommen zur Ausbeutung von Bodenschätzen im Mittelmeer, das die Interessen Griechenlands ignoriert. Da ist Kremlchef Putin, für den russische Söldner auf der Seite des rebellischen Generals Haftar kämpfen. Mit relativ geringem Einsatz ist Putin so seinem Ziel wieder ein Stück näher gerückt, dass bei keinem Konflikt rund ums Mittelmeer ein Weg an Russland vorbeiführt. Haftar allerdings hat noch mehr Freunde. Der vielleicht wichtigste ist Mohammed bin Zayid al-Nahyan, Kronprinz von Abu Dhabi und stellvertretender Oberbefehlshaber der Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate. Ohne die finanzielle und militärische Unterstützung aus dem Emiraten hätte es Haftar mit seinen Truppen nicht bis vor die Tore von Tripolis geschafft.

Nicht zuletzt mit der Haltung des arabischen Prinzen also steht und fällt der Erfolg der Berliner Konferenz. In einem Einzelgespräch hatte Merkel sich ihn schon am Samstag vorgeknöpft und danach verkünden lassen, die Vereinigten Arabischen Emirate unterstützten "aktiv und nachdrücklich die Umsetzung der Ergebnisse der Berliner Libyen-Konferenz". Kein ganz optimales Zeichen ist es dann allerdings, dass der Prinz an der Konferenz gar nicht selbst teilnimmt, sondern nur seinen Außenminister schickt.

Alle "relevanten Akteure" seien versammelt, verkündet dennoch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, und das sei doch schon mal eine gute Nachricht. Allerdings liefert er die schlechte gleich hinterher. Die Europäer hätten in dem Konflikt bisher nicht viel zu sagen, räumt er ein. Dabei spiele er sich praktisch vor deren Haustür ab, im zentralen Mittelmeer. Die Europäer seien also gefragt, wenn es um die Durchsetzung des UN-Waffenembargos gehe. "Wenn nicht dort, wo dann?", fragt er.

Der Spanier stellt damit die entscheidende und für die Europäer überdies äußerst schmerzhafte Frage. Eine Frage, auf die er die Antwort auch gleich selbst erteilt. Dass die Europäer sich bislang nicht wirklich einig gewesen seien, sei ja kein Geheimnis, was vor allem auf das Konto der Franzosen als Helfer Haftars und das der Italiener als Unterstützer al-Serrajs geht. Bis vor sechs Monaten seien ja auch Türken und Russen noch "nicht relevant" gewesen in Libyen, erinnert Borrell. Also bis sie schließlich das taten, was die Europäer bislang scheuen: militärische Muskeln zeigen.

"Eine weitere Verschärfung des Krieges müsse verhindert werden", sagt UN-Genralsekretär Guterres dann während der Konferenz. Sonst drohe ein "humanitärer Albtraum". Eine "militärische Lösung" gebe es nicht. Davon allerdings müssen auch die Gäste aus Libyen überzeugt werden.